"Wszystkie 18 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych, które uczestniczyły w programie tarcza finansowa PFR 1.0 w kwietniu 2020 r. zadeklarowało udział w tarczy finansowej PFR 2.0. Oznacza to, że będą przyjmować za pośrednictwem swoich systemów bankowości elektronicznej wnioski o subwencje finansowe oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm z prawie 40 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Łączna wartość pomocy w ramach tarczy finansowej 2.0 wyniesie 35 mld zł, z czego dla mikro i MŚP trafi ok. 10 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Wnioski o finansowanie będą mogli złożyć przedstawiciele firm, które są klientami danego banku. Nie musi to być jednak ten sam bank, w którym przedsiębiorca ewentualnie wnioskował o subwencję z tarczy finansowej PFR 1.0, podano także.

Gotowość do uczestnictwa w dystrybucji środków z tarczy finansowej 2.0 dla mikro, małych i średnich firm potwierdziły następujące banki: Alior Bank, Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, SGB-Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące banki spółdzielcze.

"W ramach pierwszej tarczy finansowej PFR pomogliśmy uzyskać subwencję ponad 32 tysiącom firm prowadzącym rachunki w Pekao. Łączna kwota, która została przelana na ich konta to aż 7,4 mld zł. Widzimy realną poprawę sytuacji polskich firm, która jest zasługą wprowadzanych przez rząd działań pomocowych. Chcemy nadal pomagać przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności i zachowaniu miejsc pracy, dlatego przystępujemy do kolejnej odsłony programu – tarczy finansowej PFR 2.0. Wierzymy, że dzięki takiemu wsparciu firmy przetrwają ten trudny okres" - powiedziała wiceprezes Banku Pekao nadzorująca działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Magdalena Zmitrowicz, cytowana w osobnym komunikacie banku.

"Z pewnością wielu klientów naszego banku będzie zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach tarczy 2.0 PFR. Obrót gospodarczy jest jedną z ofiar pandemii, dlatego tym ważniejsze jest jak najszybsze dotarcie z pomocą do firm, szczególnie z branż najmocniej dotkniętych skutkami częściowego zamrożenia gospodarki. […] Wspieranie naszych klientów w tym trudnym dla nas wszystkich czasie jest oczywistym priorytetem Idea Bank. Z pewnością pomocne będą doświadczenia zdobyte w pierwszej odsłonie programu. Mamy gotowy system, procedury, a także przeszkolonych pracowników, gotowych do natychmiastowego włączenia się do zorganizowanej przez PFR akcji pomocowej" - powiedział prezes Idea Banku Jerzy Pruski, cytowany w osobnym komunikacie banku.

"Bank Millennium włącza się w wiele rządowych projektów i również w przypadku tarczy 2.0 udostępni swoje systemy, dzięki którym możliwe będzie wygodne wnioskowanie o wsparcie oraz sprawne i szybkie rozdystrybuowanie funduszy do firm, które znalazły się w trudnej sytuacji. Ta pomoc jest dla nas naturalna, ponieważ dobrze rozumiemy naszych klientów oraz konsekwentnie wspieramy polską gospodarką i budowę cyfrowej administracji publicznej. Systemy bankowe stały się oknem na cyfrowy świat polskiej administracji, klienci z dużym zadowoleniem korzystają z możliwości, jakie daje współpraca między bankami, a administracją państwową" - powiedział członek zarządu Banku Millennium Andrzej Gliński, cytowany w osobnym komunikacie banku.