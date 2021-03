Na początku listopada 2020 r. rada nadzorcza powołała Wojciecha Hanna na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz powierzyła mu kierowanie pracami zarządu banku do dnia wejścia w życie uchwały RN o powołaniu go na prezesa zarządu, co czego konieczne jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wojciech Hann jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw.

W latach 2016-2019 był członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym obszar sprzedaży i produktów. W 2016 roku był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu energy&utilities. Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.