W maju 2021 r. firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek o wartości 563 mln zł. To oznacza wzrost w stosunku do maja 2020 r. aż o 126,1 proc. – poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej.

Z danych BIK wynika, że średnia wartość nowo udzielonej w maju 2021 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 154 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w maju 2020 r. o (+14,7 proc.).

Jak wyliczyło Biuro Informacji Kredytowej, w maju 40 proc. wartości wszystkich nowych pożyczek udzielonych przez firmy pożyczkowe stanowiły te o wartości powyżej 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym te pożyczki stanowiły 9,7 proc. sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 45,5 proc. liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,8-proc. udział w sprzedaży.

W pierwszych pięciu miesiącach 2021 r. liczba nowo udzielonych pożyczek wyniosła 1 072 tys. sztuk i była wyższa o (+26,4%) w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wartość nowo udzielonych pożyczek w okresie styczeń – maj 2021 r. to 2,476 mld zł – kwota wyższa o (+23,9%) w zestawieniu do analogicznego okresu 2020 r. – poinformowało BIK.

W maju 2021 r. wzrosła wartość sprzedaży pożyczek we wszystkich segmentach, i to zarówno w ujęciu wartościowym, jak i pod względem liczby. Najwyższe dodatnie dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym w porównaniu do maja 2020 r. odnotowały pożyczki wysokokwotowe, czyli powyżej 5 tys. zł (o odpowiednio +204,9 proc. oraz +226,2 proc.) oraz niskokwotowe, do 500 zł (o odpowiednio +139,3 proc. oraz +89,8 proc.).