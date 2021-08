Reklama

W II kwartale 2021 roku Grupa mBanku wypracowała zysk brutto w kwocie 238,5 mln zł, wobec 504,3 mln zł w poprzednim kwartale. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 108,7 mln zł w porównaniu do 317,1 mln zł w I kw. 2021 roku, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 961,54 mln zł wobec 1 006,61 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 452,57 mln zł wobec 362,94 mln zł rok wcześniej.

"Na wynik finansowy Grupy mBanku w II kwartale 2021 roku w porównaniu do I kwartału 2021 roku wpływ miały następujące czynniki:

- Lekki wzrost wyniku z tytułu odsetek o 14,6 mln zł, tj. 1,5%;

- Obniżenie wyniku z tytułu opłat i prowizji, w wyniku znacznego wzrostu prowizji za prowadzenie rachunków w poprzednim kwartale; jednocześnie prowizje za obsługę kart płatniczych i prowizje z działalności kredytowej odnotowały wzrost;

Spadek wyniku na działalności handlowej, głównie w związku z niższym wynikiem z pozycji wymiany;

- Wyższe rezerwy z tytułu utraty wartości oraz zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek (o 63,6 mln zł), co oznacza wzrost kosztów ryzyka do 80 p.b. z 59 p.b. w poprzednim kwartale;

- Wzrost kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi do 248,5 mln zł w porównaniu do 66,3 mln w I kwartale, wynikający głównie ze zmiany w prognozowanej populacji kredytobiorców, którzy w założeniach banku złożą pozew przeciwko mBankowi;

- Spadek kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 84,4 mln zł, tj. -12,7%, spowodowany zaksięgowaniem rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w I kwartale 2021 roku;

- Wyższy podatek od pozycji bilansowych grupy na poziomie 147,2 mln zł w związku ze wzrostem wartości aktywów" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Utrata wartości oraz zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek wyniosła 228,4 w II kw. wobec 164,7 mln zł kwartał wcześniej.

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi wyniosły 248,5 mln zł w II kw. wobec 66,3 mln zł w I kw. br.

Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją wyniosły 580,2 mln zł w II kw. w porównaniu z 664,7 mln zł kwartał wcześniej.

Wskaźnik Koszty / Dochody wyniósł 40,2% w II kw. wobec 43,2% kwartał wcześniej.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2% w II kw.br. wobec 2,1% w I kw. br.

Aktywa razem banku wyniosły 198,47 mld zł na koniec II kw. 2021 r. wobec 178,87 mld zł na koniec 2020 r.

W I poł. 2021 r. bank miał 425,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 177,84 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 roku dochody Grupy mBanku osiągnęły rekordowy poziom, wsparty przez wzrost wolumenów, coraz lepszą strukturę aktywów oraz rosnącą bazę i transakcyjność klientów" - czytamy dalej.

"Na wynik finansowy Grupy mBanku w I półroczu 2021 roku miały wpływ przede wszystkim poniższe czynniki: Wzrost dochodów o 2,7% w porównaniu do I półrocza 2020 roku, głównie dzięki wzrostowi wyniku z tytułu opłat i prowizji o 26,9%; Niższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) o 4,8% w porównaniu do I półrocza 2020 roku, głównie dzięki niższym kosztom pracowniczym; Spadek sumy odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zmiany wartości godziwej kredytów i pożyczek o 48,4% dzięki niższym rezerwom w segmencie detalicznym i korporacyjnym; Wyższe koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, które wynikały głównie z większego niż się spodziewano napływu nowych spraw w I połowie 2021 roku oraz zmiany poziomu straty na ekspozycji kredytowej w przypadku przegrania sprawy przez mBank; Wyższy podatek od pozycji bilansowych grupy w związku z podwyższeniem wartości aktywów; Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w:wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 30 417 (+2 692 w ciągu roku); wzroście sprzedaży kredytów hipotecznych o 60,5% i niehipotecznych o 33,2% w porównaniu do I półrocza 2020 roku" - wskazano także w sprawozdaniu zarządu.

W I półroczu 2021 roku Grupa mBanku wypracowała dochody w wysokości 2 981,6 mln zł w porównaniu z 2 903,8 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 77,8 mln zł, tj. 2,7%. W tym okresie nastąpiła znacząca poprawa wyniku z tytułu opłat i prowizji. Wynik z tytułu odsetek pozostał najważniejszym źródłem dochodów Grupy mBanku w I półroczu 2021 roku (64,0% dochodów ogółem). Jego wartość ukształtowała się na poziomie 1 908,4 mln zł wobec 2 072,1 mln zł w I półroczu 2020 roku, co oznacza spadek o 163,6 mln zł, tj. -7,9%. Spadek wyniku z tytułu odsetek był spowodowany serią obniżek stóp procentowych w I półroczu 2020 roku w sumie o 140 p.b., podano także.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w I półroczu 2021 roku ukształtował się na poziomie 920,6 mln zł, co oznacza, że był wyższy o 195 mln zł, tj. 26,9% w stosunku do I półrocza 2020 roku. Wzrost wyniku prowizyjnego wynikał głównie z wyższej aktywności klientów oraz dostosowaniu cenników w segmencie detalicznym i korporacyjnym. Wynik na działalności handlowej w I półroczu 2021 roku wyniósł 106,8 mln zł i był wyższy od wyniku z poprzedniego roku o 22,4 mln zł, tj. 26,6%. Wzrost zanotowano przede wszystkim w wyniku z pozycji wymiany, który zwiększył się o 61,1 mln zł, głównie dzięki wyższej zmienności na rynku.

Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek wyniosła 393,1 mln zł i była niższa o 48,4% w skali roku. W segmencie bankowości detalicznej była o 130,6 mln zł niższa w ujęciu rocznym i wyniosła 233,8 mln zł w I półroczu 2021 r, zaś w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej wyniosła 173,7 mln zł w I półroczu 2021 roku, co oznacza spadek o 193,2 mln zł rok do roku.

Bank podał, że koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w I półroczu 2021 roku wyniosły 314,8 mln zł i były wyższe niż w I półroczu 2020 roku o 112,9 mln zł. Wzrost wpływu ryzyka prawnego w I połowie 2021 roku wynikał głównie z większego niż się spodziewano napływu nowych spraw w I połowie 2021 roku, oraz zmiany poziomu straty na ekspozycji kredytowej w przypadku przegrania sprawy przez bank.

Koszty działalności Grupy mBanku (łącznie z amortyzacją) wyniosły 1 244,9 mln zł w I poł. br., co oznacza spadek o 62,9 mln zł, tj. -4,8% r/r.

Składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyniosła 178,5 mln zł w I poł. br. i była niższa o 51,5 mln zł w skali roku.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w Grupie mBanku wyniósł 41,8% w i poł. br. wobec 45% przed rokiem. Znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów (skorygowany o składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji za II półrocze) poprawił się w I półroczu 2021 roku (spadek do 39,6% z 42,2% w I półroczu 2020 roku).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 398,03 mln zł wobec 174,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął wartość 17,6% wobec 19,9% na koniec 2020 roku i 19,3% na koniec czerwca 2020 roku. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 15,2% wobec 17,0% na koniec 2020 roku i 16,4% na koniec czerwca 2020 roku. Spadek współczynników kapitałowych miał związek ze wzrostem łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w tym okresie.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 178,87 mld zł na koniec 2020 r.

