"W tym roku koszt ryzyka się zachowuje prawie płasko. Ale koszty spisań, koszty redukcji NPL muszą być odzwierciedlone w koszcie ryzyka [...] Może powstać naturalne pytanie co dalej. W dalszym ciągu mamy covid, to zawsze element, który jest niepewny. Nie wiemy czy będzie lockdown w gospodarce. Druga sprawa, to jest oczywiście zamierzamy kontynuować nasze działania związane z poprawą jakości portfela. To też bez wątpienia musi się odbić na CoR. Trudno deklarować jaki to będzie poziom, myślę jednak optymistycznie, że nie będzie to poziom jaki jeszcze niedawno mówiliśmy - czyli 2,2 - sądzę, że będzie to niższa wartość" - powiedział Brzozowski podczas konferencji prasowej.

Dodatkowo zapytany po konferencji o koszty ryzyka wiceprezes mówił:

"Nie można w tej chwili powiedzieć, że te koszty ryzyka będą sobie szły na poziomie 1,64 do końca roku i się utrzymają. Nie chciałbym deklarować jednoznacznie wartości, jaka będzie uzyskana na koniec roku, ale myślę, że będzie dobra i lepsza od zakładanej kwartał temu".

Koszt ryzyka Alior Banku wyniósł 1,71% w II kw. br. wobec 1,59% kwartał wcześniej i 5,94% rok wcześniej.

W I poł. br. koszt ryzyka wyniósł 1,64% wobec 3,96% rok wcześniej.

W kwietniu Alior Bank podtrzymał, że poziom kosztów ryzyka (CoR) nie powinien przekraczać 2,2% w 2021 r.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)