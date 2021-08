Reklama

"Oceniamy ją [sytuację na rynku kredytów hipotecznych] bardzo pozytywnie, niemniej jednak jesteśmy tutaj czujni. Obserwujemy sytuację z dwóch stron: raz - klient detaliczny, dwa - finansujemy mnóstwo projektów deweloperskich. Rzeczywiście, kumulacja w jednym sektorze bywa niebezpieczna, ale panujemy nad sytuacją i pilnujemy by wskaźniki koncentracji nie były przekraczane" - powiedział Szwed podczas konferencji prasowej.

Dodał, że z punktu widzenia klienta detalicznego bank jest beneficjentem boomu na rynku nieruchomości.

"Skala jest coraz większa. Nasza ambicja - jak nieraz podkreślamy - to jest 'trójka' z przodu, czyli te 300 mln zł i robimy to systematycznie, choć lipiec to było 299,5 mln zł. Oceniamy to tak, że nadal będziemy realizować nasze założenia 'trójki' z przodu, może trochę więcej. Nie robimy szaleńczych ruchów, nie zmieniamy polityki, nie zmieniamy cen, trzymamy marżę. Ważniejsza jest dla nas jakość i dochodowość portfela. Na dziś będziemy kontynuować to, co robimy" - zadeklarował wiceprezes.

Sprzedaż kredytów hipotecznych Aliora sięgnęła 0,9 mld zł w II kw. 2021 r. wobec 0,75 mld zł kwartał wcześniej i 0,67 mld zł rok wcześniej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)