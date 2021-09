Wbrew pozorom, problemem nie jest finansowanie, tylko znalezienie wiarygodnych projektów "zielonych". Pamiętajmy, że banki to nie są instytucje charytatywne. Jeżeli depozytariusze powierzają nam pieniądze, musimy zarobić, a nie stracić. To muszą być projekty, na których się zarabia. Takich projektów jest bardzo mało" - powiedział Antczak w rozmowie z ISBnews.TV.

Podkreślił, że bank finansuje projekty zarówno samorządowe jak i pochodzące od przedsiębiorstw.

"Oferujemy kredyt, leasing, emitujemy 'zielone' obligacje. Można powiedzieć, że banki są gotowe, przede wszystkim PKO BP, tylko projektów nie widać" - dodał.

Wiceprezes podkreślił, że PKO BP podejmuje działania w obszarze ESG (środowisko - społeczna odpowiedzialność - ład korporacyjny) mimo, że nie ma oficjalnie przyjętej strategii w tym obszarze.

"Po prostu pewne rzeczy robimy, a dopiero potem o nich mówimy. ESG mamy uwzględnione w procesie kredytowym. Zrobiliśmy to, o czym dyskutuje się na poziomie Unii Europejskiej. Już w 2019 roku zadeklarowaliśmy, że nie angażujemy się w nowe projekty węglowe. A do 2030 roku chcemy wyjść z tego obszaru. Obecnie mamy 3-krotnie wyższy udział projektów 'zielonych' niż projektów 'brązowych' w naszej sumie bilansowej" - powiedział Antczak.

Zaznaczył, że PKO BP chce mieć przemyślaną i przygotowaną strategię ESG, gdy będą znane unijne regulacje.

"Regulacje cały czas są w procesie tworzenia. Nie można przygotowywać tak poważnych kwestii, jak strategia, nie wiedząc, jakie będą regulacje. Nie wiadomo, czy za 10 lat gaz będzie paliwem zielonym. Co będzie z atomem? A to są decyzje, które bank finansujący musi podejmować w okresie 20-30 lat" - powiedział Antczak.

"Czekamy na regulacje i wtedy będziemy gotowi pokazać naszą strategię. Sektor bankowy jest najbardziej regulowanym sektorem. W związku z tym, jeżeli tych regulacji nie ma, albo one są nieustannie zmieniane, to trudno wymagać od sektora bankowego, żeby wdrażał jakąkolwiek politykę. Dlatego mam takie skromne życzenie: jak najszybciej i na jak najdłuższy okres czasu, żeby te regulacje rzeczywiście zostały wprowadzone" - dodał.

W lipcu br. bank informował, że chce zwiększyć zielone finansowania o co najmniej 5% w skali roku począwszy od 2021 roku. "PKO Bank Polski chce, aby finansowanie 'zielonych' projektów rosło co najmniej 5% r/r" - przypomniał wiceprezes.

"Mamy 1,5% sumy bilansowej zaangażowanej w finansowanie 'zielone', w stosunku do 0,5% zaangażowania w finansowanie 'brązowe'. Czyli mamy 3-krotnie wyższe finansowanie projektów 'zielonych' niż projektów 'brązowych'. Chcemy, żeby finansowanie 'zielone' rosło o co najmniej 5% rok do roku. I drugi warunek, żeby ta różnica 3-krotności została utrzymana" - podsumował.

W lipcu br. PKO BP zobowiązał się dodatkowo, że do końca III kw. 2021 r. zaktualizuje politykę zakupową z uwzględnieniem zasad ESG, do końca br. przeprowadzi ankiety ESG wśród swoich kluczowych dostawców, a do końca I kw. 2022 r. przygotuje Kodeks Etyki Dostawcy.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.