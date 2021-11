Bank centralny co kwartał pyta osoby odpowiedzialne w bankach komercyjnych za politykę kredytową o to, co działo się w poprzednich trzech miesiącach i jakie są oczekiwania na najbliższy czas. Odpowiedzi są prezentowane jako „procent netto”, czyli różnica między udziałem w aktywach sektora banków udzielających odpowiedzi pozytywnych (mówiących o zwiększaniu dostępności kredytów bądź o wzroście popytu) i negatywnych (sygnalizujących zaostrzanie polityki , spadek zainteresowania ze strony klientów).