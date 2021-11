Reklama

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 004,85 mln zł wobec 960,3 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 479,44 mln zł wobec 373,2 mln zł rok wcześniej.

"Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2021 roku wyniósł 101,4 mln zł i był o 57,5% niższy w stosunku do wyniku II kwartału 2021 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 26,6 mln zł. W III kwartale 2021 roku zarówno dochody, jak i koszty wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jednocześnie zysk netto głównego biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) wyniósł 471,2 mln zł i wzrósł o 24,0% w porównaniu do II kwartału 2021 roku" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że głównymi czynnikami determinującymi wynik grupy w III kwartale 2021 roku były: wyższe dochody na poziomie 1 509 mln zł, tj. +4,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału, dzięki wyższemu wynikowi z tytułu odsetek i wynikowi z tytułu opłat i prowizji; wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 616,5 mln zł, spowodowane wzrostem kosztów osobowych; spadek kosztów ryzyka (suma utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zysków lub strat z tytułu kredytów i pożyczek wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) do poziomu 195,7 mln zł, czyli 66 punktów bazowych w porównaniu do 80 punktów bazowych kwartał wcześniej; koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi, utworzona w III kwartale 2021 roku wyniosły 436,8 mln zł w porównaniu do 248,5 mln zł w II kwartale 2021 roku; wyższy podatek od pozycji bilansowych grupy względem II kwartału w wysokości 158,6 mln zł; kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w: zwiększeniu bazy klientów indywidualnych do 5 480,4 tys. (+16,1 tys. klientów w porównaniu do końca czerwca 2021 roku), wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 30 916 klientów (+499 klientów w porównaniu końca czerwca 2021 roku).

ROE brutto wyniosło 2,4% w III kw. wobec 5,7% w II kw. br., ROE netto wyniosło 0,6% wobec 2,6% w II kw. br.

Wynik z utraty wartości lub odwrócenia utraty wartości z tytułu aktywów finansowych wyniósł 197,26 mln zł w III kw. wobec 256,04 mln zł rok wcześniej.

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi wyniosły 436,82 mln zł w III kw. wobec 186,85 mln zł rok wcześniej.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 509,46 mln zł w III kw. wobec 458,45 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 208,15 mld zł na koniec III kw. 2021 r. wobec 178,87 mld zł na koniec 2020 r.

W I-III kw. 2021 r. bank miał 452,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 278,51 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 429,91 mln zł wobec 263,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2021 roku wyniósł 17,5%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 15,2% na koniec września.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 180,14 mld zł na koniec 2020 r.

