Od 6 proc. do nawet 10 proc. wynoszą obecnie promocyjne stawki depozytów, za pomocą których banki chcą przyciągnąć do siebie klientów. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez DGP wśród prawie 20 krajowych instytucji. Pytaliśmy banki o oferowane właśnie produkty z najwyższym oprocentowaniem.

Promocyjne stawki jako wizytówkę wobec klientów w coraz większym stopniu traktują również najwięksi gracze na naszym rynku. Oraz banki pod kontrolą państwa. Co nie musi zaskakiwać biorąc pod uwagę ubiegłoroczne utyskiwania polityków - na czele z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i premierem Mateuszem Morawieckim - że banki robią za mało by uatrakcyjnić ofertę lokat.

Najlepsze oferty

W PKO BP, który pod względem skali działania - liczby klientów, wartości depozytów czy kredytów - jest numerem 1 w krajowym sektorze bankowym, Dostępna jest "lokata urodzinowa IKO" (chodzi o 10. urodziny aplikacji mobilnej) z oprocentowaniem na poziomie 10 proc.

Obecnie żaden inny gracz nie zbliża się do tego poziomu. Najbliżej do tego Alior Bankowi, który ma lokatę z oprocentowaniem wynoszącym 9 proc., ale to produkt łączony – tylko 30 proc. środków wpłaconych przez klienta trafia na wysoko oprocentowany depozyt, reszta idzie na fundusz inwestycyjny.

Zarówno PKO, jak i Alior to banki pod kontrolą państwa. Ten drugi za pośrednictwem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

8,5 proc. można dostać w Credit Agricole Bank Polska (prywatnym, kontrolowanym przez francuską grupę bankową) na sześciomiesięcznej lokacie mobilnej dla nowych klientów. Nest Bank dla osób, które otworzą tam konta, ma podwyższone przez 90 dni oprocentowanie konta oszczędnościowego. Wynosi ono 8,25 proc. Na poziomie 8 proc. jest z kolei stawka w ramach lokaty z funduszem w Banku Pekao. Tyle samo daje VeloBank w ramach elastycznego konta oszczędnościowego.

Głównymi właścicielami Pekao są PZU i Polski Fundusz Rozwoju - państwowy wehikuł inwestycyjny. VeloBank to instytucja pod kontrolą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (tu promocje może wytłumaczyć chęcią zwiększenia udziałów rynkowych; bank jest szykowany do sprzedaży nowemu inwestorowi).

W ostatnich miesiącach na rynku bankowym dominował trend do stopniowego ograniczania hojności promocyjnych ofert. Dlatego klienci powinni zwrócić uwagę że część promocji kończy się wraz z końcem czerwca. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, na ile atrakcyjne będą ich ewentualne kontynuacje.

W tabeli prezentujemy dane według stanu na 26 czerwca.