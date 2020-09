W ubiegłym tygodniu powołany przez górnicze związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie zgodnie z którym ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 r.

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) podkreśliła na wtorkowej konferencji prasowej, że to porozumienie dotyczy wszystkich i to nie tylko teraz, ale również za 20 lat. "Dziwnym jest, że nikt o tym nie mówi" - dodała. Podkreśliła, że "rząd w tym porozumieniu zobowiązał się finansować nierentowne kopalnie z budżetu państwa do 2049 roku, czyli jeszcze przez kolejne 29 lat".

"Domagamy się od rządu, aby cała opozycja dzisiaj pracowała nad transformacją energetyczną w taki sposób, aby stworzyć sensowny produkt, który będą realizowały wszystkie rządy przez najbliższe dwadzieścia lat, bo za trzy lata nie będzie już rządów PiS i my nie chcemy, żeby za trzy lata program, który dziś stworzył PiS wyrzucić do kosza i pracować nad następnym" - apelowała wicemarszałek Senatu.

Podkreślała, że w polskim górnictwie nie ma pieniędzy na bieżące wypłaty i prowadzenie działalności. "Stanowczo domagamy się, aby transformacja energetyczna i polityka energetyczna Polski była przedmiotem prac całej opozycji, bo to jest coś, co nas powinno łączyć ponad podziałami, bo wszyscy Polacy potrzebują energii elektrycznej i będą potrzebowali jutro, za trzy lata, za pięć lat, za siedem i za 20 lat i wszyscy chcielibyśmy, żeby ta energia była czysta i żeby ona była tania" - powiedziała Morawska-Stanecka.

Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek zwracał uwagę, że jest wiele pytań w kontekście planu energetycznego Polski do 2049 r. "Dlatego klub Lewicy występuje w dniu dzisiejszym do szefów komisji energii, klimatu i aktywów państwowych w Sejmie, komisji klimatu w Senacie z inicjatywą zorganizowania wspólnego posiedzenia tych komisji" - poinformował.

Zgodnie z zawartym w ubiegłym tygodniu porozumieniem ws. zasad i tempa transformacji górnictwa, obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe – zostaną objęci osłonami socjalnymi. Rząd powoła pełnomocnika ds. społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych. Treść porozumienia wejdzie w życie po notyfikacji przez Komisję Europejską.