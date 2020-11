"Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że Polska jest trzecim co do wielkości graczem na europejskim rynku produkcji wodoru. Mamy więc w kraju kompetencje i potencjał do szerokiego wdrożenia ambitnego planu transformacji energetycznej także w oparciu o zielony wodór. Inicjatywy takie, jak European Green Hydrogen Acceleration Center dają szansę na szybszy rozwój tego perspektywicznego segmentu, jednak wzrost znaczenia wodoru będzie w dużej mierze pochodną rozwoju OZE. Jeśli więc Polska chce odegrać kluczową rolę w wodorowym wyścigu technologicznym, będziemy musieli zdecydowanie postawić na rozwój energetyki wiatrowej, ale także fotowoltaiki i to w większej skali niż do tej pory" - powiedział ISBtech Lewenstein.

"Rozwój technologiczny wodorowego łańcucha wartości musi też uzyskać większe wsparcie kapitałowe i skorzystać ze zmian w prawie, które mogą umożliwić szybsze wejście konkretnych rozwiązań na rynek - na przykład w obszarze magazynowanie energii, wykorzystania sieci gazowych do transportu wodoru, zastosowania wodoru na kolei czy w transporcie publicznym. Kluczowe będzie też pobudzenie popytu w sektorach, które potrzebują czystego wodoru - nie tylko w transporcie, ale też w sektorze rafineryjnym, nawozowym czy metalurgicznym. Naszym zdaniem, z uwagi na rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wodór ma szanse w pierwszej kolejności zrewolucjonizować przemysł energochłonny. W krótszej perspektywie równolegle widzimy też duży potencjał dla biometanu, który mógłby być wykorzystywany jako źródło zielonego wodoru czy komponent do produkcji zielonych paliw" - dodał.

EIT InnoEnergy, europejski fundusz i akcelerator inwestujący w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart, uruchomił European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC).

"Jest to bezprecedensowy projekt wspierający wykorzystywanie zielonego wodoru jako niskoemisyjnego źródła energii. Celem jest rozwój unijnego rynku zielonego wodoru, aby w 2025 roku osiągnął on wartość nawet 100 mld euro. A także stworzenie, w sposób bezpośredni i pośredni, nawet 500 000 miejsc pracy w podmiotach tworzących łańcuch wartości w branży związanej z zielonym wodorem. Inicjatywa jest wspierana przez Breakthrough Energy, sieć podmiotów założoną przez Billa Gatesa i światowych liderów w dziedzinie technologii i biznesu w celu przyspieszenia przejścia na czystą energię" - podano w informacji.

Reklama

"Komercjalizacja zielonego wodoru jest absolutnie niezbędna, jeżeli Europa ma osiągnąć swoje ambitne cele i stać się pierwszym kontynentem o zerowej emisji netto do roku 2050. Nie ma lepszego sposobu na dekarbonizację przemysłu i transportu ciężkiego. Zielony wodór może również odegrać znaczącą rolę we wspieraniu elastyczności sieci elektroenergetycznych, umożliwiając magazynowanie energii elektrycznej" - podsumował Jacob Ruiter, członek zarządu EIT InnoEnergy.