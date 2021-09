"PKP Cargo chce nie tylko wykorzystywać pojazdy napędzane wodorem, ale także oferować usługi związane jego transportem, magazynowaniem czy tankowaniem. Jesteśmy przekonani, że ten obszar rynku będzie się bardzo szybko rozwijał i chcemy być na to przygotowani. Co dla nas równie ważne chcemy przyczynić się do wypracowania najlepszych rozwiązań w tym obszarze w oparciu o polską myśl techniczną" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

"Grupa Azoty prognozuje w najbliższych latach dynamiczny rozwój transportu wodorowego i oferuje swój potencjał jako dostawcy bezemisyjnego paliwa dla transportu publicznego. Prowadzimy prace związane z rozwojem ogniw paliwowych i tworzymy laboratorium akredytacji wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie. Aktualnie w Polsce nie ma wielu laboratoriów, w których kompleksowo przeprowadzana jest analiza wszystkich parametrów wymaganych dla branży automotive, stąd też decyzja o uruchomieniu takiego laboratorium w Grupie Azoty w Kędzierzynie Koźlu. Jestem przekonany, że podpisane porozumienie z PKP Cargo i Pesa będzie ważnym krokiem w rozwoju zeroemisyjnego transportu wodorowego w Europie" - dodał prezes Tomasz Hinc.

Pesa, która na targach zaprezentowała pierwszą polską lokomotywę wodorową chce konsekwentnie realizować projekty, które mają doprowadzić do wprowadzenia do eksploatacji pasażerski pojazdów z paliwowymi ogniwami wodorowymi.

"Nasi klienci coraz częściej pytają o pojazdy szynowe napędzane wodorem, o to kiedy możemy je wyprodukować, ale także czy w Polsce będzie infrastruktura niezbędna do ich eksploatacji. Dlatego właśnie angażujemy się we współpracę z polskimi partnerami, którzy mogą zapewnić nie tylko wodór, ale także jego transport i stacje tankowania" - wskazał prezes Krzysztof Zdziarski.

Rozwój technologii wodorowych w transporcie szynowym, ze względu na skalę zapotrzebowania pojazdów szynowych na wodór, może być głównym czynnikiem przyspieszającym popularyzację i wprowadzenia wodoru jako paliwa w całym transporcie. To zaś ma ogromne znaczenie dla całej polskiej gospodarki w związku z wdrażanym przez Komisję Europejską programem "Europejski Zielony ład", którego celem jest zmniejszenie emisji CO2 w transporcie o 30% do roku 2030, a docelowo osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050, zakończono w informacji.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.