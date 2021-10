Rzecznik rządu pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o zbliżającą się podwyżkę cen energii, odparł, że było to elementem wstępnej dyskusji w Słowenii, a za dwa tygodnie będzie jednym z głównych tematów szczytu UE w Brukseli.

Zaznaczył, że podwyżki energii dotkną niemal wszystkie państwa UE.

"Teraz następuje otrzeźwienie także wśród przywódców europejskich" - powiedział Müller.

Rzecznik rządu określił podejście unijnych liderów jako pragmatyczne i relacjonował, że wśród głosów premierów i prezydentów państw UE obecne ceny gazu są efektem paktu klimatycznego oraz polityki Gazpromu. Jako jedno z omawianych rozwiązań w UE wymieniał zamrożenie cen pakietów emisyjnych, aby powodowały spekulacji na rynkach energii.

"Nie wierzę w to, żeby pakiet klimatyczny w formie przedstawionej przez pana (Fransa) Timmermansa miał możliwość wejścia w życie. Tutaj jest za dużo podmiotów, które widzą, jakie efekty mogłoby to przynieść" - ocenił Müller.

Ogłoszony w lipcu br. przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 ("Gotowi na 55 procent") to zestaw propozycji legislacyjnych służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 2030 r., wobec poziomu z roku 1990 r. Pakiet ma być narzędziem zielonej rewolucji, zmierzającej do neutralności klimatycznej UE w roku 2050.

Na propozycję KE składa się 13 projektowanych aktów prawnych, opisanych na ok. 4,5 tys. stron. Za przygotowanie pakietu odpowiada zespół kierowany przez wiceszefa Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za Europejski Zielony Ład Fransa Timmermansa. (PAP)

Autor: Mateusz Roszak