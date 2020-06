"Jest to inwestycja przekraczająca możliwości jednej spółki, to zadanie dla całego państwa. Będziemy go realizować w spółce celowej, bezpośrednio podległej Skarbowi Państwa" - powiedział Sasin podczas konferencji prasowej. Jego zdaniem, rok 2033 jest realny jako termin rozpoczęcia produkcji energii w pierwszym bloku jądrowym.

Sasin: ustalenia prezydenta w USA potwierdzają, że partnerem w atomie będzie USA

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA i poczynione tam ustalenia potwierdzają, że strategicznym parterem w polskim projekcie jądrowym będą firmy amerykańskie i kapitał amerykański - oświadczył w czwartek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Szef MAP podkreślił, że „w najbliższym czasie" będziemy poznawać szczegóły, ale po wizycie Andrzeja Dudy w USA „mamy wyraźny, twardy sygnał jaka technologia i z jakiego kraju” będzie stosowana.

„Ustalenia prezydenta przesądziły, kto tym partnerem będzie” - mówił Sasin. Zaznaczył jednocześnie, że „nie ma mowy o żadnych nowych podatkach”, związanych z budową energetyki jądrowej.

Wicepremier podtrzymał zamiar budowy w Polsce energetyki jądrowej i początek jej działania w 2033 r. Sasin zaznaczył, że to „inwestycja niezwykle kosztowna”, i - jak dodał - w związku z tym będzie realizowana w specjalnej spółce celowej bezpośrednio podległej Skarbowi Państwa”. Jak mówił, przyszłe nakłady na polską energetykę są szacowane na 400 mld zł, w tej kwocie znajduje się też atom.

„Jest kwestia zbudowania montażu finansowego, na który będzie składać się przede wszystkim finansowanie zewnętrzne. Jesteśmy przekonani, że możemy je uzyskać - to kwestia dalszych rozmów ze stroną amerykańską” - oświadczył wicepremier.

Z kolei prezes PGE Wojciech Dąbrowski pokreślił, że z jednej strony atom jest szalenie ważny dla systemu i niezbędny dla bezpieczeństwa, ale budowy energetyki jądrowej PGE jako spółka nie jest w stanie udźwignąć. Prowadzimy przygotowania i swoją pracę skończymy na przygotowaniu decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej - mówił prezes.

Jak po środowym spotkaniu z Donaldem Trumpem oświadczył prezydent Andrzej Duda, „w najbliższym czasie” pomiędzy rządami Polski i USA podpisana zostanie umowa, która „umożliwi podjęcie prac projektowych, związanych z wielkim projektem wprowadzenia konwencjonalnej energii nuklearnej dla produkcji energii elektrycznej w naszym kraju”.

Prezydent USA stwierdził z kolei, że „pracujemy nad umową która ułatwi Polsce rozwój i budowę elektrowni jądrowych”, dodając, że ma to się dziać „przy użyciu technologii, które będą kupowane u jednej z naszych bardzo dużych i bardzo dobrych firm”.

W projekcie Polityki Energetycznej Polski rząd przewiduje, że moc reaktorów jądrowych w Polsce powinna wynosić 6-9 GW, a pierwszy powinien ruszyć w 2033 r.