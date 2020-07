Panele fotowoltaiczne przestały być inwestycją, w której przedsiębiorca musi wyłożyć kilkadziesiąt tysięcy złotych z własnej kieszeni lub brać kredyt, aby instalacja fotowoltaiczna dopiero po kilku latach zaczęła na siebie zarabiać. Wszystkie największe grupy finansowe w Polsce, m.in. PKO, Santander, Idea Getin, Millenium, ING, Alior czy mBank, w ciągu ostatnich dwóch lat wprowadziły do swojej oferty leasing paneli fotowoltaicznych. Przy odpowiednim doborze parametrów instalacja PV może w ciągu kilku lat spłacać się sama, bez angażowania środków finansowych firmy i bez jakichkolwiek dopłat czy programów wsparcia.

Dobór mocy i projekt instalacji PV mają kluczowe znaczenie

− To jak szybko się spłaci zależy jednak nie tylko od leasingodawcy, ale – przede wszystkim – wykonawcy, który rzetelnie zaprojektuje i dobierze moc instalacji fotowoltaicznej do zapotrzebowania na energię elektryczną danego przedsiębiorstwa. Przy wyliczeniach musi on wziąć pod uwagę m.in. profil zużycia energii, stosowany w firmie system czasu pracy oraz sezonowość produkcji, które wypływają na wielkość autokonsumpcji energii elektrycznej – tłumaczy Mariusz Lach z Concept Energy, która zarówno projektuje i montuje instalacje PV, jak i pośredniczy w zdobyciu finansowania.

Odpowiedni dobór instalacji fotowoltaicznej jest o tyle istotny, że na uproszczonych zasadach, jako tzw. prosument biznesowy, przedsiębiorca nie sprzedaje energii elektrycznej, tylko rozlicza ją ze swoim sprzedawcą energii barterowo. Jeżeli w danej chwili nie zużyje energii z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby, to jej nadmiar trafi do sieci, ale przedsiębiorca z powrotem będzie mógł pobrać z sieci bezpłatnie tylko 70 lub 80 proc. z tego. Instalacja powinna więc zostać tak zaprojektowana, aby całość produkowanej energii była od razu zużywana w firmie. – Można to zrobić zarówno dobierając wielkość instalacji jak i jej usytuowanie – jeżeli firma ma płaski profil zużycia, jak np. ferma drobiu, instalację można rozłożyć na kierunkach wschód-zachód – wówczas energia będzie produkowana od świtu do zmierzchu, bez dużego szczytu koło południa – podpowiada Mariusz Lach.

Czy oszczędności na rachunkach mogą być większe od raty za panele? Ile lat pracuje instalacja fotowoltaiczna? Kto najczęściej inwestuje w fotowoltaikę? Ile można zaoszczędzić? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl