"Wchodząca w skład grupy Photon Energy, spółka Photon Water, zajmująca się opracowywaniem i dystrybucją systemów uzdatniania wody, rozpoczęła prace projektowe dotyczące pilotażowego wdrożenia unikalnej technologii o nazwie Wetland + w Jaworznie. Przedsięwzięcie realizowane przez międzynarodowe konsorcjum w ramach projektu o akronimie LIFEPOPWAT (ang. 'Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters'; pol. 'Innowacyjna technologia oparta na zbudowanych mokradłach przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami') jest finansowane przez UE" - czytamy w komunikacie.



W ramach projektu LIFEPOPWAT m.in. wybudowane zostaną dwie instalacje prototypowe: pierwsza w skali demonstracyjnej, zlokalizowana w czeskim Hajek oraz druga, w skali pilotażowej, umiejscowiona w Jaworznie.



Oczekuje się, że dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii poziom zanieczyszczenia HCH wód powierzchniowych istotnie się zmniejszy. Lindan, organiczny związek chemiczny, będący formą HCH, był szeroko stosowany w UE m.in. jako pestycyd. Mimo że jego używanie zostało zakazane w 2004 r., to spowodował on trwałe zanieczyszczenie wielu terenów, które nadal stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi żyjących w ich sąsiedztwie, podano także.



Polską część konsorcjum reprezentują Główny Instytut Górnictwa oraz miasto Jaworzno. Oprócz Photon Water, w konsorcjum są: czeska Politechnika w Libercu, duński Aarhus University, a także francuska firma SERPOL i czeska spółka państwowa DIAMO. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2020 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r.



Równolegle do projektu LIFEPOPWAT, Photon Water jest częścią innego programu realizowanego w ramach konsorcjum, finansowanego przez UE, którego celem jest mapowanie obecności, a następnie usuwanie HCH i lindanu w całej UE. Photon Water jako podwykonawca, na zlecenie prowadzącej projekt firmy Tauw BV, pomaga w inwentaryzacji terenów zanieczyszczonych HCH w Czechach oraz zarządzaniu obszarem zanieczyszczonym HCH jednemu z właścicieli lokalizacji.



"Udział Photon Water w tych dwóch projektach świadczy o szerokich możliwościach naszego zespołu w wielu obszarach związanych z uzdatnianiem wody i zarządzaniem zasobami wodnymi, a także usuwaniem zanieczyszczeń z wód gruntowych i rekultywacją gleby. Lindan jest tylko jednym z wielu szkodliwych związków zanieczyszczających środowisko i zagrażających naszemu zdrowiu. Poprzez naszą linię biznesową Photon Water jesteśmy zdeterminowani, aby znacząco przyczynić się do realizacji celu o charakterze cywilizacyjnym, jakim jest usunięcie rozległych szkód w postaci zanieczyszczeń wody na całym świecie" - skomentował CEO Georg Hotar, cytowany w komunikacie.



Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.



(ISBnews)