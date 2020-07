"Zgodnie z moją zapowiedzią z marca o podejmowaniu działań akwizycyjnych w obszarze lądowych farm wiatrowych, dziś dokonujemy dużej akwizycji z tym związanej i to nie jest nasze ostatnie słowo. W czerwcu otworzyliśmy dwie farmy wiatrowe w województwie zachodniopomorskim, a jeszcze w tym roku uruchomimy cztery, jednomegawatowe instalacje fotowoltaiczne w województwie lubelskim, podkarpackim i lubuskim. Łącznie posiadamy już ponad 1,1 GW mocy zainstalowanej w OZE, z czego blisko 700 MW pochodzi z farm wiatrowych" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.



Dodał, że wkrótce uruchomione będą kolejne inwestycje w projekty fotowoltaiczne, a program budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku zostanie zintensyfikowany.



Nabycie FW Skoczykłody pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o ponad 5%, podano także.



Znajdująca się w powiecie skierniewickim, w pobliżu Rawy Mazowieckiej, Farma Wiatrowa Skoczykłody to inwestycja wybudowana pod koniec 2015 r. przez należącą do holdingu Wento spółkę Eco Power. Składa się z dwunastu trzymegawatowych turbin. Wydajność farmy sięga blisko 32%, a roczna produkcja wynosi blisko 100 GWh. Farma do 2030 r. będzie korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów, podano także.



"Farma Wiatrowa Skoczykłody znajduje się w okolicy Farmy Wiatrowej Kamieńsk, należącej do Grupy PGE. Akwizycja Farmy Wiatrowej Skoczykłody wpisuje się w strategię zarządzania aktywami PGE polegającą m.in. na zaangażowaniu się w projekty usytuowane blisko siebie, w których można świadczyć serwis własny, a dzięki temu uzyskiwać synergie operacyjne" - czytamy dalej.



W lutym br. Enea Wytwarzanie - spółka zależna Enei - zawarła ze spółkami Fen Wind Farm B.V. oraz Wento Holdings S.à r.l. ugodę pozasądową w związku ze sporem sądowym dotyczącym nabycia udziałów spółki Eco-Power - właściciela farmy wiatrowej Skoczykłody. Na mocy ugody rozwiązano przedwstępną umowę nabycia udziałów.



W Grupie PGE spółką odpowiedzialną za rozwijanie odnawialnych źródeł energii jest PGE Energia Odnawialna. Obecnie PGE posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 322,1 MW.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)