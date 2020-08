"Trwają prace projektowe dla kotłowni rezerwowo-szczytowej oraz układu silników gazowych. Prace te są na końcowym etapie, a spółka wkrótce przystąpi do fazy wyłaniania wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2022 roku, gdyż do 31 grudnia 2022 roku spółka może zgodnie z prawem eksploatować istniejące źródła węglowe w elektrociepłowni Kalisz Piwonice, co wynika z tzw. derogacji ciepłowniczej" - napisało biuro prasowe Energi w odpowiedzi na pytania ISBnews.



W lipcu spółki Energa Kogeneracja oraz Energotechnika-Energorozruch podpisały umowę na budowę w Elektrociepłowni Elbląg kotłowni rezerwowo-szczytowej o zainstalowanej mocy cieplnej 3x38 MWt. Planowane zakończenie inwestycji to przełom 2021 i 2022 roku.



Spółka rozstrzygnęła też przetarg na tymczasowe źródła ciepła, czyli kotły mobilne (MIC), które wraz z pozostającymi do dyspozycji źródłami (blok biomasowy BB20p oraz zmodernizowany kocioł węglowy z ograniczoną mocą w paliwie do 50 MW - K5) zapewnią odpowiednie dostawy ciepła do momentu oddania do użytku kotłowni rezerwowo-szczytowej. Planuje przyłączenie MIC w IV kwartale 2020 r.



"Organizacja przetargu na układ silników gazowych jest na etapie opracowywania niezbędnej dokumentacji, spółka ogłosi go najszybciej, jak tylko będzie to możliwe" - wskazano także.



Energa podała wcześniej, że jej program inwestycyjny w obszarze aktywów ciepłowniczych o łącznej wartości 350 mln zł powinien zostać ukończony w 2025 r. Program zakłada prace dotyczące łącznie 70 MWe mocy zainstalowanej. Program ma na celu przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w ramach segmentu aktywów ciepłowniczych w Grupie Energa, w efekcie których nastąpi przywrócenie rentowności oraz doprowadzenie do generowania przez niego dodatnich przepływów pieniężnych, również na potrzeby potencjalnej sprzedaży wybranych aktywów ciepłowniczych. Program inwestycyjny zakłada utrzymanie pozycji na rynkach ciepła w Elblągu i Kaliszu.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,35 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 11,48 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Od 30 kwietnia 2020 r. właścicielem 80% akcji Energi jest PKN Orlen.



Kamila Wajszczuk



(ISBnews)