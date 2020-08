"Po blisko roku szczegółowej analizy rynku i intensywnych przygotowaniach, Photon Energy wkracza na najszybciej rozwijający się i największy rynek energii słonecznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z zamiarem wdrożenia zintegrowanego modelu biznesowego obejmującego cały cykl życia elektrowni PV, jak również wykorzystania szans otwierających się przed segmentem, w którym działa Photon Water" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie do zespołu Photon Energy dołącza Maciej Górski, który będzie pełnił funkcję country head.

"Ostatnie lata dynamicznego rozwoju polskiego rynku fotowoltaiki pokazują, że istnieje wiele możliwości biznesowych, zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych graczy. Model biznesowy Photon Energy obejmujący pełen cykl życia elektrowni słonecznej, tj. od nabycia praw do gruntu, przez rozwój projektu, budowę i finansowanie, aż po obsługę i usługi serwisowe świadczone również na rzecz zewnętrznych inwestorów, stanowi wyraźną przewagę konkurencyjną. Bardzo ciekawym i ambitnym zadaniem będzie dla mnie wspieranie rozwoju firmy Photon Energy w Polsce w oparciu o jej międzynarodową wiedzę branżową oraz moje lokalne doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i branży energetycznej" - powiedział Górski, cytowany w komunikacie.

"Bardzo się cieszę, że po 12 latach obecności na polskim rynku kapitałowym podejmujemy strategiczną decyzję o rozpoczęciu bezpośredniej działalności inwestycyjnej i operacyjnej na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków fotowoltaicznych w Europie. Polski rynek znajduje się na wczesnym etapie zmian w kierunku zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, a Photon Energy zamierza stać się aktywnym współtwórcą tej transformacji. Zielona energia staje się rzeczywistą alternatywą dzięki konkurencyjnym cenom jej wytworzenia. Połączenie aspektu atrakcyjności cenowej systemów fotowoltaicznych, pozytywnych zmian legislacyjnych w obszarze OZE oraz korzyści płynących z obecności na rynku kapitałowym sprawia, że polski rynek definiujemy jako jeden z najważniejszych dla naszej firmy. Spodziewamy się dalszego, dynamicznego wzrostu naszego biznesu i z niecierpliwością oczekujemy przejścia na główny parkiet GPW, gdzie będziemy jedyną firmą z sektora fotowoltaicznego" - dodał prezes Georg Hotar.

Photon Energy będzie zarządzać swoją działalnością na polskim rynku poprzez spółkę zależną Photon Energy Polska, z siedzibą w Warszawie, a dodatkowo uruchomi w Łodzi centrum usług zarządzania i serwisu instalacji fotowoltaicznych (O&M)

Maciej Górski był m.in. członkiem zarządu Enei i prezesem PGE Energia Odnawialna. Pełnił również funkcje kierownicze w KGHM Polska Miedź oraz w kilku funduszach private equity, a także realizował wiele projektów doradczych w zakresie pozyskiwania finansowania.

Photon Energy podał dziś także, że jego akcje zostały włączone do notowań w segmencie Freiverkehr Giełdy Papierów Wartościowych w Monachium (Börse München).

"Notowania na monachijskiej giełdzie, bez zaangażowania spółki, nie wpływają na zamiar zarządu dotyczący wprowadzenia akcji na Open Market Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie po planowanym przejściu na rynki regulowane na giełdach w Warszawie i Pradze, co powinno nastąpić do końca września 2020 r." - czytamy w materiale.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.