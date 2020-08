3 tys. m sześc. LNG z Norwegii dostarczył metanowiec Coralius do zarządzanego przez PGNiG terminala przeładunkowego małej skali w litewskiej Kłajpedzie - poinformowała w środę spółka. To druga tego typu dostawa do terminala.

Na mocy umowy z litewską firmą Klaipedos Nafta, PGNiG stało się od kwietnia 2020 r. na pięć lat wyłącznym użytkownikiem terminala przeładunkowego w Kłajpedzie. Jak podała polska spółka, od tego czasu w terminalu załadowano skroplonym gazem ponad 100 cystern. To ponad 2 tys. ton - zwrócił uwagę prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem, jeśli chodzi o wykorzystanie stacji przeładunku LNG, to działalność firmy nabiera tempa. Pierwsza zamówiona przez PGNiG dostawa LNG drogą morską dotarła do terminala w czerwcu. Z Norwegii przypłynęło wtedy 1,5 tys. ton skroplonego gazu. Jak zaznaczył prezes Klaipedos Nafta Darius Szilenskis, strategiczna decyzja o nawiązaniu współpracy z PGNiG przynosi wymierne efekty w rozwoju działalności na stacji przeładunkowej LNG. „Z drugiej strony, jako właściciele infrastruktury w porcie w Kłajpedzie, otrzymujemy zapytania od różnych firm z sektora morskiego dotyczące możliwości bunkrowania statków napędzanych LNG lub uzupełnienia pojemności ciężarówek napędzanych LNG” – dodał prezes Klaipedos Nafta.