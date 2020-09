Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" powiedział, że "w Płocku miała miejsce awaria Orlenu, a do Wisły wlano tony substancji dziesięć razy bardziej szkodliwych niż ścieki, a nie widziałem, by ktoś domagał się odpowiedzialności ministra nadzorującego spółki Skarbu Państwa, nie wspominając już o premierze." >>> CZYTAJ CAŁY WYWIAD

PKN Orlen odniósł się do słów prezydenta Warszawy w oświadczeniu:

„Informujemy, że wypowiedzi Prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego dotyczące rzekomego wycieku szkodliwych substancji z PKN ORLEN miesiąc temu są nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku nie doszło do żadnej awarii, która skutkowałaby wprowadzaniem do Wisły nieoczyszczonych ścieków przez PKN ORLEN" - czytamy w oświadczeniu firmy nadesłanym do redakcji.

"Zakładowa Oczyszczalnia PKN ORLEN pracowała i pracuje normalnie odprowadzając ścieki zgodnie z obowiązującymi warunkami określonymi w „Pozwoleniu Zintegrowanym” dla Zakładu.

Prosimy o niepowielanie nieprawdziwych informacji, które godzą w wizerunek PKN ORLEN." - dodają przedstawiciele spółki.