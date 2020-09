"9 września 2020 roku zarząd spółki zaakceptował aspiracje PKN Orlen S.A. w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz cele redukcji emisji CO2 do 2030 roku. Spółka planuje zredukować emisję CO2 na posiadanych aktualnie aktywach rafineryjnych i petrochemicznych o 20% oraz w energetyce o 33% CO2/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Spółka szacuje, że wydatki inwestycyjne na projekty ograniczające emisję CO2, w tym m.in. nakłady na projekty z zakresu efektywności energetycznej, inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe, odnawialne źródła energii na lądzie, a także portfel inwestycji biopaliwowych, wyniosą ponad 25 mld zł do 2030 roku" - czytamy w komunikacie.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.