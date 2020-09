"Elektrownia fotowoltaiczna KGHM Zanam będzie funkcjonować w oparciu o technologię 4.0., co oznacza obiekt w pełni zinformatyzowany i zautomatyzowany, wyposażony w wirtualną dyspozytornię (Control Room) i wybudowany zgodnie z zalecanymi przez Międzynarodową Agencję Energii kierunkami rozwoju energetyki fotowoltaicznej. System monitorowania wysokiej rozdzielczości umożliwia diagnostykę stanu technicznego i zdalne wykrywanie usterek przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Przy monitoringu stanu paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów wykorzystywane będą zaawansowane algorytmy analityczne oparte na przetwarzaniu ogromnych zbiorów danych, uczeniu maszynowym i metodach sztucznej inteligencji" - czytamy w komunikacie.

Jak podano, budowa elektrowni zakończy się jeszcze w 2020 roku, a roczny poziom produkowanej energii wyniesie około 3 GWh.

"Budowa elektrowni fotowoltaicznej to dla nas duży krok w kierunku samowystarczalności energetycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. To istotny element polityki niskoemisyjnej gospodarki energetycznej KGHM i korzyść dla lokalnej społeczności" - powiedział prezes KGHM Zanam Bernard Cichocki, cytowany w komunikacie.

Obszar zabudowy elektrowni to 39 535 m2. Elektrownia będzie wyposażona w 9 534 sztuki paneli fotowoltaicznych, a powierzchnia paneli to 2,2-krotność powierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Łączna długość wykorzystanych w elektrowni przewodów to 142 km, a waga miedzi w przewodach - 4,3 tony. Docelowa moc elektrowni - 3,146 MWp, a roczny poziom produkcji energii - około 3 GWh, podano.

Zgodnie ze strategią Polskiej Miedzi, do 2030 roku, połowę zapotrzebowania na energię KGHM Polska Miedź pokryje z własnych źródeł, w tym z OZE. Oprócz inwestycji KGHM Zanam KGHM prowadzi jeszcze dwa projekty fotowoltaiczne: na terenie Oddziału Zakład Hydrotechniczny oraz przy Hucie Miedzi Głogów, przypomniano.

KGHM Zanam to dostawca i serwisant maszyn górniczych, świadczy również usługi utrzymania ruchu w wybranych obszarach i uczestniczy w realizacji zadań inwestycyjnych.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.