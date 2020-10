"Podpisany dziś kontrakt to nie tylko kolejny ambitny projekt w Grupie PGE, ale przede wszystkim działanie proekologiczne mające na celu poprawę środowiska naturalnego w otoczeniu Kompleksu Turów. Realizowany projekt zapewni dostosowanie Elektrowni Turów do unijnych i krajowych wymagań środowiskowych. Do sierpnia 2021 r. wszystkie nasze elektrownie będą spełniały normy zawarte w konkluzjach BAT" - powiedziała prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska, cytowana w komunikacie.



Planowana oczyszczalnia ścieków przemysłowych oparta będzie o nowoczesne, wysokosprawne technologie membranowe - mikrofiltrację i odwróconą osmozę. Sprawność odwróconej osmozy to ok. 96%, co oznacza, że zatrzymanych zostanie ponad 96% wszystkich zanieczyszczeń. Będzie to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Unii Europejskiej tak szerokie zastosowanie tych technik w obszarze oczyszczania ścieków. Do oczyszczalni będą kierowane wszystkie strumienie ścieków przemysłowych powstających w na terenie Elektrowni Turów, z wyłączeniem ścieków powstających w instalacjach oczyszczania gazów spalinowych, które oczyszczane będą w odrębnej specjalistycznej oczyszczalni, podkreślono.



"Oczyszczone w zmodernizowanej oczyszczalni ścieki spełniać będą wymogi II klasy wód powierzchniowych i będą kierowane do rzeki Miedzianka, nie pogarszając jej stanu, lub ponownie zagospodarowywane w procesach technologicznych Elektrowni Turów. W wyniku realizacji tego projektu Elektrownia Turów będzie pierwszą elektrownią, której oczyszczone ścieki będą mogły być zawracane do układów technologicznych, co w konsekwencji będzie powodować, że będzie bezściekowa. Mając na uwadze usytuowanie Elektrowni, realizacja tej inwestycji nie tylko poprawi stan środowiska na ternie Polski, ale również korzystnie wpłynie na graniczą rzekę Nysę Łużycką" - dodał dyrektor Elektrowni Turów Oktawian Leśniewski.



"Nowa oczyszczalnia będzie największą oczyszczalnią w polskiej energetyce wykorzystującą technologie membranowe o łącznej przepustowości ponad 14 tys. m3 na dobę" - wskazał dyrektor działu sprzedaży SEEN Technologie Krzysztof Pacierpnik.



Elektrownia Turów należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE od czasu uruchomienia pierwszego bloku energetycznego w 1962 roku przeszła kilka gruntownych modernizacji. Elektrownia w sposób ciągły analizuje wpływ swojej działalności na środowisko oraz realizuje szeroko zakrojone działania służące jego ochronie. Rewitalizacja mocy produkcyjnych, realizowana poprzez budowę nowego bloku i kolejne modernizacje bloków 1-3, znacząco wpływa na dalsze zmniejszenie wpływu elektrowni na środowisko naturalne.



W obecnym kształcie Elektrownia Turów jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do około 2,3 mln gospodarstw. Po zakończeniu budowy nowego bloku energetycznego turoszowski kompleks energetyczny będzie mógł zasilić w prąd dodatkowy 1 mln gospodarstw przez najbliższe 25 lat, podano także.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)