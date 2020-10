Energa, która zadebiutowała na warszawskim parkiecie jako ostatnia z czterech głównych spółek energetycznych Skarbu Państwa, może zostać pierwszą, która ten parkiet opuści. Trzeci pod względem wielkości dystrybutor energii elektrycznej w Polsce przeszedł w ostatnich latach dużą przemianę.

Energa, po debiucie w 2013 r. przez rok była blue chipem warszawskiego parkietu. Cena akcji wzrosła z 15 do 25 zł. Spółka miała największy udział odnawialnej energii w swoim miksie, przecierała drogę do inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Mogła być polskim Enelem. Ta włoska firma energetyczna również jest kontrolowana przez państwo, ale dzięki inwestycjom w nowe technologie i OZE oraz odejściu od węgla dziś spija "giełdową śmietanę" - od 2012 r. wartość akcji wzrosła prawie trzykrotnie. Enel ma jednego prezesa od 6 lat, choć Włochy miały w tym czasie kilka rządów.

Energa zaś po wmuszonym przez rząd PO-PSL odejściu Mirosława Bielińskiego wpadła w wir nieustannych roszad kadrowych. Na domiar złego po zmianie rządu w 2016 r. zaangażowała się w ratowanie górnictwa i budowę elektrowni węglowej w Ostrołęce, ostatecznie zaniechanej po wydaniu 1 mld zł.

Wszystko to mocno odbiło się na jej wycenie. PKN Orlen, który zapowiedział wezwanie na pozostałe poza jego kontrolą akcje Energi, nadal kupuje je po "okazyjnej" cenie.

Pierwsze wezwanie Orlen ogłosił w grudniu 2019 r. Początkowo oferował 7 zł za akcję, następnie podwyższył cenę do 8,35 zł. Skupił akcje zapewniające 80 proc. kapitału zakładowego Energi i około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Teraz Orlen jest gotowy do zakupu pozostałych 20 proc., oferując taką samą cenę - 8,35 zł za sztukę. To oznacza, ze wyłoży ok. 691 mln zł. Nowe wezwanie rozpocznie się 9 października i zakończy 20 listopada.

Wezwanie było oczekiwane przez rynek po ogłoszeniu dla Energi strategii. Tej jeszcze nie ma, podobnie jak zapowiadanej długoterminowej strategii Orlenu, która ma zostać ogłoszona w październiku.

Autor: Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl