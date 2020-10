Jak podał Lotos, kwartalna EBITDA LIFO wzrosła do 443,2 mln zł, co kwartał do kwartału oznacza wzrost o 732 proc. Stało się to - jak zaznaczyła spółka - w niesprzyjających warunkach niskich marż produktów rafineryjnych oraz przy nieco lepszych cenach ropy naftowej i gazu.

Konsekwencje pandemii miały znaczący wpływ na warunki, w jakich funkcjonowała Grupa - zaznaczył zarząd w komentarzu do wyników. Przypomniano w nim, że w II i III kw. rynek produktów naftowych podlegał dynamicznym zmianom pod wpływem rozprzestrzeniania się pandemii i ograniczania jej skutków zarówno wewnątrz kraju, jak i w krajach sąsiadujących, oraz w perspektywie globalnej. W III kw. 2020 r. otoczenie rynkowe spółki znajdowało się w historycznie najdłużej trwającym okresie załamania koniunktury - wskazał zarząd Lotosu.

Zaznaczył, że spółka, w ramach przystosowania się do sytuacji ograniczyła produkcję paliwa lotniczego, oraz wykorzystała wzrost sprzedaży asfaltów, które obecnie charakteryzują się nadzwyczajnie wysokimi cenami rynkowymi.

"Działania te pozwoliły utrzymać wykorzystanie niemal pełnych mocy produkcyjnych gdańskiej rafinerii. Jednocześnie Grupa Lotos zdecydowała o odłożeniu w czasie części zaplanowanych inwestycji, w oczekiwaniu na poprawę warunków otoczenia" - napisał zarząd.

W jego ocenie, sytuacja na rynku rafineryjnym pozostaje trudna, ale kompleksowość i elastyczność rafinerii, a także silna pozycja gotówkowa i relatywnie niskie zadłużenie sprawiają jednak, że Grupa Lotos jest dobrze przygotowana na wymagające warunki otoczenia.