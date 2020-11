Fotowoltaika jest drugą po energetyce wiatrowej największą technologią OZE w polskim systemie elektroenergetycznym. Polska staje się wielkim terenem budowy farm fotowoltaicznych o mocy rzędu megawata i większych. Inwestorzy prześcigają się w pozyskiwaniu gruntów. Stawki za dzierżawę rosną wraz z coraz większymi planami dużych graczy. Czasami można jeszcze spotkać stare oferty, w których roczny czynsz za dzierżawę hektara zaczyna się od 7 tys. zł. Teraz standardem są stawki 10-12 tys. zł, ale właściciele gruntów potrafią zażądać i 16 tys. zł za hektar. Umowy zawierane są na 20 lat i dłużej.

Telefony się urywają

PGE ma w planach do 2030 roku posiadanie 3 GW mocy ze słońca. Największa spółka energetyczna w Polsce pozyskała jak dotąd ok. 2 tys. ha gruntów. - To wystarczy do zbudowania ponad 1250 MW - mówi Marcin Gelberg z biura komunikacji korporacyjnej PGE Energia Odnawialna. Spółka uruchamia infolinię dla właścicieli, którzy chcą oddać swój teren w dzierżawę pod budowę farm fotowoltaicznych. - Sięgamy po wszystkie źródła ziemi pod fotowoltaikę. Mamy około 100 hektarów gruntów własnych w Bełchatowie, podpisane umowy z Grupą Azoty Siarkopolem, kierujemy ofertę dzierżawy gruntów do samorządów, Kościoła i osób prywatnych - wymienia Gelberg. Spółka ma podpisany też list intencyjny z PKP.

Największą jak dotychczas umowę dotyczącą dzierżawy 320 hektarów zawarła PGE EO w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. - Kilkadziesiąt podmiotów zgłaszało się z propozycjami zagospodarowania naszych gruntów, przede wszystkim na realizację farm fotowoltaicznych - mówił w rozmowie z Radiem Zachód ekonom lubuskiej diecezji, ksiądz Tadeusz Stanisławski.

Reklama

W województwie lubelskim PGE EO uruchomiła właśnie farmę Bliskowice o mocy 1 MW, a miesiąc temu w województwie podkarpackim farmę PV Lesko. Za kilka tygodni otwarte zostaną PV Lutol1 i PV Lutol2 w województwie lubuskim.

Czy to dopiero początek inwestycji fotowoltaicznych? Jak będzie rozwijała się fotowoltaika w Polsce? Jakie grunty są poszukiwane? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl