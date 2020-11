Najwyższa Rada Naftowa Abu Zabi zatwierdziła również zwiększenie inwestycji państwowej spółki Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) do 122 mld dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat - podała państwowa agencja informacyjna WAM.

Według agencji oznaczać to będzie zastrzyk 43,5 mld dolarów do krajowej gospodarki.

"Odkryte złoża ropy niekonwencjonalnej przewyższają niektóre z głównych złóż Abu Zabi pod względem zasobów, a co do potencjału wydobywczego stoją obok największych złóż ropy łupkowej w Ameryce Północnej" - podała WAM. "Rezerwy ropy konwencjonalnej (...) wzmacniają pozycję ZEA w światowych rankingach jako szóstego pod względem wielkości rezerw ropy" - dodano.

Według oświadczenia ADNOC, największego producent energii w kraju, planowane jest zwiększenie dziennej zdolności wydobycia ropy z około 4 mln do 5 mln baryłek do 2030 roku, mimo że OPEC ograniczył produkcję ZEA do około 2,6 mln baryłek dziennie do końca 2020 roku.

„Zwiększenie konwencjonalnych zasobów ropy naftowej w ZEA jest dobitnym sygnałem, że ADNOC poruszy niebo i ziemię, by wykorzystać nasze obfite zasoby węglowodorów” - powiedział dyrektor generalny firmy Sultan al-Dżaber.

OPEC i producenci sojuszniczy (OPEC+), tacy jak Rosja, mają spotkać się w 30 listopada, by zdecydować, czy zwiększyć produkcję w styczniu w ramach planu łagodzenia cięć wprowadzonych w maju w szczytowym momencie pandemii koronawirusa. Według Bloomberga mogą zostać zmuszeni do opóźnienia tej decyzji, ponieważ wirus nadal ogranicza popyt na energię i wpływa na ceny ropy.

Mianem ropy łupkowej (shale oil) określa się złoże ropy naftowej zakumulowane w skale macierzystej. Jest to wysokiej jakości surowiec, jednak trudniejszy do wydobycia niż złoża konwencjonalne.