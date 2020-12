"Farma Wiatrowa Piekło o mocy 13 MW, która uzyskała wsparcie w ramach systemu aukcyjnego, będzie zlokalizowana na terenie gmin Międzychód i Kwilcz. Składać się będzie z maksymalnie 6 turbin, a roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 40 GWh. Odpowiada to rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 20 tysięcy gospodarstw domowych. Realizacja projektu pozwoli uniknąć emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 35 tys. ton CO2, 30 ton SO2, 35 ton NOX, 10 ton CO oraz 2,5 tony pyłów zawieszonych. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na czwarty kwartał przyszłego roku, a ich ukończenie przewidywane jest w drugim kwartale 2023 roku" - czytamy w komunikacie.



Rok temu spółka uruchomiła swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną Sulechów I o mocy 8 MWp. Na terenie tej samej gminy powstaną kolejne dwa projekty: Sulechów II oraz Sulechów III, składające się z 22 instalacji PV o łącznej mocy 22 MWp. Trzeci projekt przygotowywany do realizacji to farma fotowoltaiczna Buk I położona na terenie Gminy Buk. Składać się będzie z 7 instalacji PV o mocy 7 Mwp. Harmonogram realizacji projektu Sulechów II przewiduje oddanie go do użytku w IV kwartale 2021 roku. Projekty Sulechów III oraz Buk I zostaną ukończone w I kwartale 2022 roku



"Łączna moc nowych farm fotowoltaicznych Polenergii, które wygrały grudniową aukcję, wynosi 29 MWp. Planowana roczna produkcja to blisko 32 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 16 tysięcy rodzin. Dzięki realizacji projektów możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 28 tys. ton CO2, 24 ton SO2, 28 ton NOX, 8 ton CO oraz blisko 2 ton pyłów zawieszonych. Czas pracy instalacji szacowany jest na 30 lat, co odpowiada skumulowanej produkcji na poziomie około 880 GWh" - czytamy dalej.



"Polenergia konsekwentnie buduje portfel oparty na bezpiecznych i zaawansowanych technologicznie projektach wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Mocno zwiększamy zaangażowanie biznesowe w segmencie wytwarzania energii elektrycznej z OZE, który w Polsce dynamicznie się rozwija, przyczyniając się do ochrony klimatu i budowy gospodarki niskoemisyjnej. Wierzymy, że fotowoltaika stanowi naturalne dopełnienie energii wiatrowej, m.in. dzięki uzupełniającemu się profilowi produkcji. Dlatego, oprócz pozytywnego wpływu na budowanie wartości grupy, projekty fotowoltaiczne umożliwią również sprawne bilansowanie pozycji handlowej posiadanego portfela. Kontynuujemy działania zmierzające do realizacji celów zaprezentowanych w ogłoszonej przez grupę strategii" - skomentował prezes Michał Michalski, cytowany w komunikacie.



Polenergia jest obecnie w trakcie budowy trzech projektów farm wiatrowych, które wygrały ubiegłoroczną aukcję OZE. Największy z nich to FW Dębsk o mocy 121 MW, którego ukończenie planowane jest w połowie 2022 r. W I połowie 2021 r. ukończona będzie natomiast budowa FW Szymankowo o mocy 38 MW, a FW Kostomłoty o mocy 27 MW zostanie oddana do użytkowania w III kwartale 2022 roku.



"Kluczowe znaczenie dla realizacji wszystkich nowych projektów grupy mają spadające koszty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz pozytywne nastawienie banków do finansowania projektów energetyki zeroemisyjnej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że Polenergia wykorzystuje najlepsze dostępne obecnie rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do istotnej redukcji kosztów wytwarzania" - czytamy dalej.



Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.



(ISBnews)