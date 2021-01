"Budowa gazociągu Baltic Pipe przebiega zgodnie z harmonogramem. Wszystkie konieczne umowy z wykonawcami i dostawcami są podpisane, zwożone są wszystkie elementy. Rury dla morskiej części Baltic Pipe są już w całości wyprodukowane, większość jest gotowa, a ponad połowa jest zwieziona na plac, skąd będą wywiezione na morze" - poinformował.

Jak dodał, zarówno po stronie duńskiej, jak i polskiej rozpoczęły się budowy na brzegach. "To wymaga wybudowania skomplikowanych tuneli" - dodał. Wyjaśnił, że chodzi o to, by nie rozkopywać plaż. "Rury będą wychodziły daleko poza plażą, w głębi lądu. Wszystko będzie skończone tak, jak jest przewidziane - w październiku 2022 r. i nie widzimy zagrożeń" - zapewnił.

Naimski podkreślił, że wirus i epidemia nie wpływają na terminy, choć - jak ocenił - "bywa trudno", lecz zarówno w Polsce, jak i w Danii budowy trwają.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii.

