Moc zainstalowana elektrowni słonecznych w Polsce na koniec 2020 roku wyniosła 3960 MW – wynika z opublikowanych właśnie danych Agencji Rynku Energii.

Według szacunków portalu WysokieNapiecie.pl łączna wartość inwestycji w fotowoltaikę w Polsce wyniosła w 2020 roku ok. 10 mld zł, z czego aż 6,5 mld zł wydały gospodarstwa domowe, a ok. 3 mld zł firmy i samorządy.

Liderzy branży PV generują po setki milionów złotych przychodów

W zdecydowanej większości te pieniądze trafiły do polskich firm – przede wszystkim instalatorskich. Sam lider rynku prosumenckiego, notowany na New Connect Columbus Energy, osiągnął w 2020 roku 664 mln zł przychodów, zgarniając ok. 10% rynku prosumenckiego. Aktualny wicelider rynku, Edison Energia, wypracował w minionym roku 200 mln zł przychodów, ale zaczynając początek roku od niemal zera. Jego miesięczne obroty przekraczają dziś 30 mln zł.

Setki milionów przychodów generują już jednak nie tylko sprzedawcy fotowoltaiki, ale też polscy dostawcy sprzętu. Blisko 800 mln zł przychodów, odnotował w 2020 roku olsztyński Corab, jeden z największych w naszym regionie Europy producent systemów montażowych paneli fotowoltaicznych. Zauważalną część z tego przyniósł mu już także eksport.

Jak wyliczyła dla WysokieNapiecie.pl spółka, w minionym roku większość farm fotowoltaicznych w Estonii została zainstalowana właśnie na systemach montażowych Coraba (w sumie 110 MW). Jej największa jednorazowa dostawa pozwoliła na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW na Ukrainie. Olsztyńska spółka eksportuje swoje systemy także na Zachód: do Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Niemiec czy Belgii. Na systemach tej lub innych polskich spółek montujemy tez oczywiście większość paneli fotowoltaicznych w Polsce. W kosztach instalacji prosumenckiej system montażowy stanowi ok. 15% ceny sprzętu i ok. 8% całości kosztów.

Autor: Bartłomiej Derski, WysokieNapiecie.pl