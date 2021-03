Wzrostowo rozpoczęła się również poniedziałkowa sesja, co poskutkowało dotarciem notowań ropy gatunku Brent do poziomu aż 70 USD za baryłkę. Z kolei cena ropy WTI dotarła do rejonu 67 USD za baryłkę. Jednak w późniejszych godzinach notowania ropy naftowej znalazły się pod presją podaży. Ostatecznie poniedziałkowa sesja zakończyła się na minusie.

We wtorek również widzimy przewagę kupujących. Stronie popytowej na rynku ropy naftowej sprzyja m.in. osłabiający się dolar, który był przez inwestorów na rynku ropy ignorowany w poprzednim tygodniu.

Chiński smok ma wyjątkowy apetyt na ropę

Pozytywny wpływ na notowania ropy naftowej mają także informacje, które w weekend napływały na ten rynek z Bliskiego Wschodu oraz z Chin.

Arabia Saudyjska w niedzielę poinformowała o ataku, jaki bojówki Huti z Jemenu przeprowadziły na kilka placówek przemysłowych, powiązanych z wydobyciem, przetwórstwem i transportem ropy naftowej, m.in. na rafinerię Ras Tanura. Nie doszło jednak do żadnych istotnych uszkodzeń infrastruktury ani do uszczerbku na czyimkolwiek zdrowiu, więc atak ten miał bardziej symboliczne niż realne znaczenie.

Z kolei w Chinach w niedzielę pojawiły się zbiorcze dane dotyczące handlu zagranicznego za styczeń i luty, które m.in. pokazały utrzymywanie się dużego zapotrzebowania na ropę naftową w Chinach na początku bieżącego roku. W styczniu i w lutym Chiny importowały prawie 90 mln ton ropy naftowej, czyli o około 4% więcej niż w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. Te informacje pozytywnie świadczą o stanie chińskiego popytu na ropę, biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost cen tego surowca w ostatnich miesiącach.