"Jesteśmy w fazie przygotowania projektu dużego magazynu energii w Żarnowcu o mocy 200 MW. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Innowacyjności. Oczekujemy wsparcia na poziomie 600 mln zł, a koszt całej inwestycji szacujemy na ok. 900 mln zł" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

W ogłoszonej w 2020 r. strategii PGE zadeklarowała budowę magazynów na łącznie 800 MW.

W grudniu grupa uruchomiła magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla w Rzepedzi w województwie podkarpackim. Moc instalacji to ok. 2,1 MW a pojemność to 4,2 MWh.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)