Wydobycie ropy naftowej w całej GK PGNiG wzrosło o 8 proc. rok do roku i wyniosło 1,32 mln ton, zaś wydobycie gazu ziemnego utrzymało się na poziomie ok. 4,5 mld m sześc., z czego 3,7 mld m sześc wydobyto w Polsce. Na 2021 r. spółka prognozuje krajowe wydobycie na poziomie 3,8 mld m sześc.

Wolumen dystrybucji paliwa gazowego utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2019 r. i wyniósł ok. 11,5 mld m sześc. Przychody z usługi dystrybucyjnej wzrosły o 4 proc. do poziomu 4,39 mld zł. Wolumen eksportu gazu na Ukrainę wyniósł ponad 1,2 mld m sześc. wobec nieco ponad 0,5 mld m sześc. w 2019 r.

W 2020 r. PGNiG sprzedało w Polsce ok. 16,8 mld m sześc. gazu, o 5,4 proc. więcej niż w 2019 r. Sprzedaż przez Towarową Giełdę Energii wyniosła nieco ponad 9,5 mld m sześć.

W Polsce w 2020 r. spółka zapłaciła na rzecz administracji publicznej ponad 2,8 mld zł, z czego większość - nieco ponad 2 mld zł - z tytułu podatków od dochodu, produkcji lub zysków.

W specjalnym liście prezes spółki Paweł Majewski napisał, że wygrana w arbitrażu z Gazpromem zdecydowanie poprawiła warunki prowadzenia działalności handlowej. Efekt spadku kosztów pozyskania gazu z kierunku wschodniego jest wyraźnie widoczny w wynikach finansowych GJ PGNiG w ostatnich kwartałach 2020 r. - wskazał Majewski w liście.

Jak zaznaczył, dla wyników finansowych istotny był jednorazowy czynnik w postaci zwrotu przez Gazprom nadpłaty PGNiG za lata 2014-2020. Jednak, jego zdaniem, o wiele ważniejsze jest ustanowienie nowej formuły cenowej w kontrakcie jamalskim. „Ma to wpływ na koszty pozyskania gazu w kolejnych kwartałach – wyjaśnił Majewski.

„Już od drugiej połowy 2020 roku obserwujemy korzystne trwałe zmiany przede wszystkim w kosztach operacyjnych. Mimo niesprzyjających warunków związanych z wahaniami cen surowców i ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię osiągnęliśmy rekordowe wyniki, co stanowi dla nas szczególny powód do zadowolenia” – skomentował prezes PGNiG.

Jak dodał, ostatni rating agencji Fitch, w którym potwierdzono dla PGNiG ocenę BBB z perspektywą stabilną, "odzwierciedla naszą pozycję jako operatora na rynku gazu ze zdywersyfikowanym portfelem kontraktów na import gazu do Polski". Sam import LNG wzrósł o prawie 10 proc. rok do roku – zaznaczył Majewski. Zgodnie z danymi, wolumen importu LNG po regazyfikacji wyniósł 3,76 mld m sześc.

Jak zauważył, w kolejnych latach spodziewany jest wzrost popytu na gaz, choćby w związku z oddawaniem do użytku nowych bloków gazowych w elektrociepłowniach.

„Powiązanie cen gazu, który pozyskujemy z kierunku wschodniego, z indeksami giełdowymi w Europie, stworzyło zupełnie nowe warunki mające ogromne znaczenie dla prowadzenia biznesu. To pozwoli nam zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną. Gaz będzie w niej pełnił wiodącą rolę, a PGNiG jest gotowe, by przez tę transformację przejść i wspierać w tym polską gospodarkę” – uważa Majewski.(PAP)