"Rada nadzorcza emitenta powołała pana Pawła Strączyńskiego do składu zarządu emitenta na VI wspólną kadencję i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.

Paweł Strączyński zrezygnował wczoraj z funkcji wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej, którą pełnił od lutego 2020 r.

W okresie od listopada 2018 r. do lutego 2020 r. był wiceprezesem Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. Od lutego 2017 r. do kwietnia 2018 r. był członkiem zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, a w okresie od maja 2016 r. do września 2017 r. był członkiem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.