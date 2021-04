Jak poinformował w środę URE, wydane decyzje dotyczą dwóch projektów PGE i duńskiego Ørsteda - Baltica 2 o mocy 1498 MW, oraz Baltica 3 o mocy 1045 MW. Trzecia dotyczy należącego do niemieckiego koncernu RWE projektu BTI (Baltic Trade and Invest) o mocy 350 MW.

URE przypomniał, że przyznaną decyzją Regulatora pomoc musi jeszcze potwierdzić Komisja Europejska pod kątem zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej.

Jak podkreślił Prezes URE Rafał Gawin, to bardzo ważne decyzje dla inwestorów i całego rynku. „Dobra współpraca z przedsiębiorcami przyczyniła się do szybkiego rozpatrzenia wniosków i wydania decyzji w tak krótkim terminie. Morskie farmy wiatrowe są jedyną wielkoskalową, a przy tym zeroemisyjną technologią wykorzystującą odnawialne źródła energii, która ma potencjał w znaczącym stopniu przyczynić się do ograniczenia ryzyka wystąpienia niedoborów mocy” - dodał.

W terminie do 31 marca wnioski o wsparcie dla ośmiu projektów wiatrowych złożyło je pięć podmiotów.

Zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Dla kolejnych projektów przewidziano już system aukcyjny.