"W 2020 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 1 721 mln zł, z czego najwięcej pochłonęły inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja, tj. 1 350 mln zł. W 2021 roku możliwy jest umiarkowany wzrost nakładów inwestycyjnych w Linii Biznesowej Dystrybucja. Mogą one zwiększyć się też w Linii Biznesowej Wytwarzanie" - napisał Kopeć w odpowiedzi na pytania ISBnews.

Jednocześnie grupa zakłada, że planowany budżet na realizację inwestycji w Linii Biznesowej Sprzedaży ukształtuje się prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

W tym roku kluczowym działaniem Energi w zakresie odnawialnych źródeł energii ma być budowa farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy ok. 20 MW, powstającej w bezpośrednim sąsiedztwie uruchomionej w połowie ub.r. farmy wiatrowej FW Przykona. Polecenie rozpoczęcia prac (NTP) dla tej inwestycji wydane zostało pod koniec 2020 roku.

"Jeśli chodzi o akwizycje OZE, to Energa stale monitoruje rynek i nie wyklucza udziału, jeśli pojawią się odpowiednie oferty" - wskazał także Kopeć.

W przypadku projektu gazowego CCGT Gdańsk uzyskano decyzję środowiskową dla linii wyprowadzenia mocy 400 kV z planowanej elektrowni. Kontynuowane są też działania mające na celu zabezpieczenie praw do nieruchomości na wyprowadzenie mocy z planowanej elektrowni. Uruchomiono na mocy listu intencyjnego współpracę z Grupą Lotos i PKN Orlen w zakresie weryfikacji możliwości i przygotowania wspólnej realizacji tego projektu. Z kolei projekt CCGT Grudziądz jest obecnie zawieszony. Powrót do jego realizacji uzależniony jest od decyzji właścicielskich i otoczenia makroekonomicznego.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)