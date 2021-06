Na pytanie "Rz", co firma wniesie do nowego koncernu multienergetycznego w kontekście coraz bliższej fuzji Orlenu z Lotosem i czy to będzie proste wchłonięcie, prezes powiedziała, że o prostym wchłonięciu "nie ma tu mowy". "Łączą się bowiem nie tylko dwie duże paliwowe grupy kapitałowe. Wraz z Energą oraz zapowiadanym przejęciem PGNiG na naszych oczach tworzy się silny koncern multienergetyczny. Proszę nie patrzeć na ten proces, jak na wchłoniecie mniejszej, słabszej spółki" - przyznała.

Prezes podkreśliła, że Lotos to ważny gracz na naszym rynku, mający duże znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego Polski. "To wręcz obliguje nas do ciągłego rozwoju, inwestowania w nowe technologie i zaznaczenia swojego udziału w transformacji energetycznej. Co więc wnosimy? Na przykład jedną z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku rafinerii w Europie. Zakończony w ubiegłym roku projekt EFRA zwiększył efektywność oraz elastyczność naszego zakładu. To pozwala nam na przerób szerokiego wachlarza gatunków ropy z całego świata".

Zofia Paryła wskazała, że firma zdaje sobie sprawę ze zmieniającej się rzeczywistości, w której kluczową rolę odgrywa ochrona środowiska naturalnego. "Przyśpieszająca transformacja energetyczna wymusiła na nas działania, które pozwalają spółce śmiało patrzeć w przyszłość. Postawiliśmy na inwestycje związane z rozwojem paliw alternatywnych. Tutaj kluczową rolę odgrywa wodór".

"Już w tej chwili jesteśmy jednym z liderów w produkcji tego gazu, który wykorzystywany jest do przerobu ropy naftowej. Stąd nasze doświadczenie postanowiliśmy wykorzystać do produkcji czystego wodoru jako alternatywnego źródła napędu. Realizujemy projekt Pure H2, który pozwoli nam produkować 160 kg/h wodoru wysokiej czystości. Rozpoczęliśmy też projekt Green H2, w ramach którego chcemy zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru" - powiedziała.

Dodała, że Lotos analizuje inwestycje w obszarze LNG. "Planujemy umożliwić tankowanie tego paliwa na naszych stacjach. Rozważamy także budowę wodnego terminala LNG małej skali". Przypomniała, że firma działa także w obszarze elektromobilności. "Nasz Niebieski Szlak, łączący Trójmiasto z Warszawą, to unikalna inwestycja w Polsce zmieniająca myślenie o podróżowaniu samochodem elektrycznym oraz umożliwiająca swobodne podróżowanie nim między miastami" - dodała.

Na pytanie o planowane inne działania inwestycyjne, prezes przyznała, że najbardziej zaawansowanym projektem jest obecnie Hydrokrakingowy Blok Olejowy (HBO). "Jego realizacja zwiększy konkurencyjność Lotosu w obszarze produkcji i sprzedaży baz olejowych II i III grupy, a więc produktów opartych na najnowszych technologiach". Jak wskazała, ten projekt będzie odgrywać kluczową rolę w procesie łączenia Orlenu z Lotosem. "Bowiem dzięki realizacji inwestycji w HBO to w Gdańsku będzie budowana ta część kompetencji nowego koncernu multienergetycznego. Projekt czeka obecnie na podjęcie finalnej decyzji inwestycyjnej" - powiedziała Zofia Paryła.