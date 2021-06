Reklama

"Od kwietnia tego roku tempo jest większe niż wcześniej - to, co się nie odbywało na początku roku, mamy szansę realizować teraz. Oferty, które zdążyliśmy zebrać do tej pory, a nie zostały jeszcze zainstalowane to 1,8 Mwp. Jest więc pewne, że w kolejnych dwóch miesiącach mamy co robić" - powiedział Stański podczas telekonferencji.

Na tej podstawie spółka sformułowała cele na rok 2021.

"Oczekujemy, że przychody wzrosną o 100% wobec roku 2020, EBITDA o 100%, a planowana moc zainstalowana o 98%. Jesteśmy przekonani, że przy tak dobrym portfelu ofert i podpisanych umów jesteśmy w stanie realizować te zamierzenia" - dodał.

OZE-Biomar podał w prezentacji inwestorskiej, że celem spółki jest osiągnięcie 57,5 mln zł przychodów w 2021 r., co oznacza wzrost o 100% r/r, w tym 9,1 mln zł przychodów w II kw., 20,3 mln zł w III kw. i 22,1 mln zł w IV kw. Cel EBITDA to 5,3 mln zł (wzrost o 100% r/r), w tym 0,3 mln zł w II kw., 2,6 mln zł w III kw. i 3 mln zł w IV kw. Cel mocy zainstalowanej to: 10,7 MWp, w tym 1,6 MWp w II kw., 3,9 MWp w III kw. i 4,3 MWp w IV kw.

Spółka podała dziś, że rozpoczyna publiczną ofertę 40 000 akcji serii B po cenie maksymalnej 275 zł za akcję.

OZE-Biomar jest jedną z 5 największych polskich firm specjalizujących się w fotowoltaice. Spółka, należąca do grupy kapitałowej Sunrise Energy, istnieje od 2010 roku i dotychczas stworzyła instalacje o łącznej mocy wynoszącej ponad 170 MWp.

