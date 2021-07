W 30 krajach należących do MAE, UE, na Litwie i w Brazylii wydatki na badania i rozwój w dziedzinie energetyki jądrowej rosną w ostatnich pięciu latach - wskazali analitycy PIE, powołując się na dane Międzynarodowej Agencji Energetyki (MAE), obejmujące okres od 1974 r. Głównie przyczynia się do tego prawie 50-proc. zwiększenie nakładów na energetykę jądrową w Stanach Zjednoczonych.

Reklama

Jak zwrócono uwagę, do 1989 r. to przede wszystkim Europa wydawała najwięcej środków w tej dziedzinie, po czym została wyprzedzona przez Azję. Jednak od 2015 r. to w państwach Starego Kontynentu na badania i rozwój w dziedzinie energii jądrowej przeznacza się najwięcej - wynika z danych MAE. "Obecnie kraje Ameryki i Azji nie odbiegają już znacząco w wartościach bezwzględnych wydanych kwot" - czytamy w czwartkowej informacji PIE. Analitycy zastrzegli, że baza MAE nie uwzględnia danych z Rosji, która jest jednym z liderów technologii jądrowych.

Zaznaczono, że od blisko dekady Stany Zjednoczone skupiają uwagę na technologii małych reaktorów jądrowych, tzw. SMR. "Są to reaktory o mocy poniżej 300 MW, czyli ponad 4 razy mniejszej niż moc reaktorów operujących w nowych wielkoskalowych elektrowniach jądrowych" - wyjaśniono. Departament energii USA, jak dodano, uznaje SMR za potencjalnie konkurencyjne źródło dla istniejących reaktorów wielkoskalowych, z powodu niższych kosztów budowy. SMR mają wspomóc osiąganie celów klimatycznych dzięki zerowej emisyjności wytwarzania energii. Analitycy zwrócili uwagę, że oprócz produkcji energii elektrycznej mają one też zastosowanie w produkcji energii cieplnej, a w przypadku wysokotemperaturowych reaktorów (HTR) możliwe jest uzyskanie ciepła procesowego dla przemysłu, np. do produkcji wodoru.

"Na świecie jest realizowanych ponad 70 projektów budowy SMR. Zainteresowanie tym rodzajem reaktorów rośnie też w UE – pod koniec czerwca odbyły się pierwsze warsztaty dotyczące SMR zorganizowane przez Komisję Europejską" - zaznaczył PIE. Celem spotkania, jak dodali analitycy, było włączenie przemysłu do dyskusji na temat bezpiecznego stosowania technologii SMR w krajach unijnych od początku przyszłej dekady.