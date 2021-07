Do piątkowego poranka, 16 lipca, a więc po nieco ponad dwóch tygodniach od uruchomienia programu Mój Prąd 3.0, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło już 53,5 tys. wniosków o dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych – poinformowało portal WysokieNapiecie.pl biuro prasowe funduszu.

Ponieważ tegoroczny poziom dopłat wynosi do 3000 zł na instalację (i w praktyce wszyscy beneficjenci otrzymują maksymalne wsparcie), to łączna wysokość dopłat, o jaką zawnioskowali już Polacy w tej edycji programu, przekracza 160 mln zł. To dokładnie 30% całego budżetu programu (wynoszącego 534 mln zł).

Teoretycznie do wykorzystania pozostało więc jeszcze 70% budżetu Mojego Prądu. W praktyce jednak to kwota, która wystarczyłaby jedynie na dofinansowanie wszystkich instalacji fotowoltaicznych, które zostały uruchomione do lipca tego roku i nic więcej. Według danych Agencji Rynku Energii, do których dotarł portal WysokieNapiecie.pl, od stycznia do maja tego roku w Polsce przybyło 115,7 tys. prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. W zdecydowanej większości kwalifikują się one do programu Mój Prąd. W samym maju przybyło ich niemal 30 tys. W czerwcu i lipcu liczba nowych instalacji fotowoltaicznych na dachach polskich domów może w sumie wzrosnąć o kolejne 60-70 tys.

Według szacunków WysokieNapiecie.pl od stycznia do końca lipca 2021 roku na dachach polskich domów pojawi się w sumie ok. 180 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych kwalifikujących się do wsparcia w programie Mój Prąd. Ta liczba wyczerpie już cały budżet programu z nawiązką (pieniędzy wystarczy bowiem tylko dla 178 tys. wnioskodawców).

Tymczasem, z tegorocznej edycji skorzystać mogą jeszcze osoby, które zamontowały fotowoltaikę pod koniec 2020 roku i nie zdążyły już złożyć wniosków o dopłatę. Według naszych szacunków mogło to być ok. 15 tys. rodzin.

Ponadto, już wiadomo, że na 5000 zł dotacji z programu Mój Prąd 2.0 nie zdoła załapać się kolejnych 25 tys. rodzin, które złożyły wnioski, ale nie wystarczy dla nich już pieniędzy z poprzednich dwóch rozdań (w sumie było to 1,155 mld zł).

