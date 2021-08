Sąd w Düsseldorfie oddalił wczoraj wniosek spółki Nord Stream 2 AG o wyłączenie gazociągu spod reżimu unijnej dyrektywy gazowej. To kolejna już przegrana przez Rosjan bitwa o uniknięcie niekorzystnych dla nich regulacji. Taką samą decyzję wydała wcześniej Federalna Agencja Sieci (BNetzA). Utrzymanie jej w mocy oznacza m.in., że Rosja będzie mogła wykorzystywać tylko połowę przepustowości biegnącej pod Bałtykiem rury lub dopuścić do jej użytkowania konkurentów, co jest uznawane za mało prawdopodobne. Tak czy owak oznacza to osłabienie monopolistycznej pozycji Gazpromu, bo według ekspertów może uniemożliwić Rosjanom uniezależnienie się od tradycyjnych tras tranzytowych – biegnących przez Ukrainę oraz przez Białoruś i Polskę.