Budowa PV Gryf, nowej farmy fotowoltaicznej Energi OZE - spółki zależnej Energi z Grupy Orlen - weszła w najważniejszy etap. Rozpoczął się montaż ok. 40 tys. paneli fotowoltaicznych. Farma będzie mieć moc zainstalowaną ok. 20 MW. Planowany termin uruchomienia PV Gryf to grudzień 2021 roku, podała Energa.

Dostawa i montaż paneli potrwa około dwa miesiące. Panele będą montowane na posadowionych już konstrukcjach wsporczych. Po zainstalowaniu paneli inwestycja wejdzie w końcową fazę - testów, odbiorów i pozyskania końcowych pozwoleń administracyjnych: na wyprowadzenie mocy i na użytkowanie farmy. Planowany termin uruchomienia PV Gryf to grudzień 2021 roku, poinformowano. PV Gryf, wraz z sąsiadującą z nią bezpośrednio Farmą Wiatrową Przykona, zlokalizowana jest na 300 ha gruntów zrekultywowanych po odkrywce kopani węgla brunatnego Adamów. Szacuje się, że na tym terenie powstać mogą źródła odnawialne o łącznej mocy zainstalowanej ok. 160 MW. Oznacza to, że po uruchomieniu farmy PV Gryf i z działającą już od roku FW Przykona, tereny te wciąż skrywać będą potencjał przeszło 100 MW mocy, która może być zainstalowana w aktywach OZE, podkreślono w komunikacie. Farma fotowoltaiczna PV Gryf znalazła się wśród zwycięzców rozstrzygniętej 14 grudnia 2020 roku aukcji zwykłej na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w kategorii farm fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 1 MW. Dzięki temu Energa OZE, może liczyć na stałą cenę sprzedaży do 2036 roku. Łącznie, na lata 2021-2036, Urząd Regulacji Energetyki zakontraktował w aukcji, w której brała udział farma Energi, wolumen ok. 42 mln MWh energii elektrycznej o wartości blisko 9,5 mld zł. Energa OZE planuje także pięć mniejszych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5 MW, których uruchomienie planowane jest na 2022 rok. Cztery z nich: dwie w Samolubiu (woj. warmińsko-mazurskie) oraz po jednej w Czernikowie (woj. kujawsko-pomorskie) i Przykonie (woj. wielkopolskie) mają już wydane polecenia rozpoczęcia prac budowlanych. W przypadku piątej, zlokalizowanej w Pierzchałach (woj. warmińsko-mazurskie), wydanie polecenia spodziewane jest w najbliższym czasie, podsumowano. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.