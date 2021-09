Jak poinformował PGNiG Obrót Detaliczny, spółka podpisała umowę na dostawy w 2023 roku 75 mln metrów sześciennych gazu ziemnego do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu. Według PGNiG, to jeden z największych kontraktów sprzedaży paliwa gazowego w historii spółki pod względem rocznego wolumenu. Jak zaznacza PGNiG, zamówiony przez ECO gaz pozwoliłby na pokrycie zapotrzebowania potrzeb grzewczych ponad 50 tysięcy domów jednorodzinnych.

"Nie ulega wątpliwości, że gaz ziemny to paliwo, które w nadchodzących latach odegra kluczową rolę w transformacji polskiego ciepłownictwa i ten kontrakt jest na to dowodem. Sektor ciepłowniczy stoi przed koniecznością zmian, a gaz to obecnie najlepsza alternatywa dla węgla, umożliwiająca redukcję emisji i pyłów w tym sektorze" – powiedział Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGNiG SA.

Spółka ECO S.A. działa na terenie dziesięciu województw. Jej większościowymi udziałowcami jest gmina Opole oraz niemiecki koncern E.ON edis energia.