Liczący 368 stron dokument jest rozwinięciem przedstawionego w listopadzie 2020 r. przez premiera Borisa Johnsona 10-punktowego planu "zielonej rewolucji", choć krytycy oceniają, że więcej w nim jest obietnic niż wiążących zobowiązań.

Reklama

"Podejmując śmiałe działania, wypracujemy wyraźną przewagę konkurencyjną w dziedzinie pojazdów elektrycznych, morskiej energii wiatrowej, technologii wychwytywania dwutlenku węgla i innych, wspierając jednocześnie ludzi i przedsiębiorstwa. W obliczu zbliżającego się wielkimi krokami szczytu klimatycznego COP26 nasza strategia stanowi przykład dla innych krajów, jak budować bardziej ekologiczną gospodarkę, a my przewodzimy w dążeniu do globalnego zerowego poziomu netto emisji" - oświadczył Johnson.

31 października w Glasgow zaczyna się ONZ-owski szczyt klimatyczny COP26, który ma na celu wzmocnienie działań w walce z globalnym ociepleniem.

Jak wskazuje brytyjski rząd, przedstawiona strategia umożliwi do 90 miliardów funtów inwestycji w zielone technologie do 2030 r., co przełoży się na 440 tys. nowych, wymagających wysokich kwalifikacji miejsc pracy.

W ramach zapowiedzi przedstawionych w strategii, do 2035 r. Wielka Brytania ma być w całości zasilana czystą energią elektryczną, ale pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Aby było to możliwe, do 2030 r. kraj ma wytwarzać 40 gigawatów energii na morskich farmach wiatrowych, a także zwiększyć możliwości wywarzania wodoru do 5 gigawatów. Do tego czasu o połowę ma spaść emisja pochodząca ze zużycia ropy naftowej i gazu.

W strategii wskazano jako cel, aby od 2035 r. wszystkie urządzenia grzewcze w domach i miejscach pracy były niskoemisyjne i by od 2035 roku nie sprzedawano żadnych nowych kotłów gazowych. Aby to umożliwić, rząd ogłosił trzyletni program modernizacji kotłów o wartości 450 mln funtów, oferujący gospodarstwom domowym dotacje w wysokości do 5000 funtów na wymianę systemów grzewczych na niskoemisyjne.

Od 2030 r. zakazana ma być sprzedaż nowych samochodów z silnikami benzynowymi oraz Diesla, co ma być możliwe m.in. dzięki przeznaczeniu 620 mln funtów na dotacje na zakup samochodów elektrycznych oraz na budowę stacji ich ładowania. Dodatkowo producenci samochodów będą zobligowani do sprzedaży określonego odsetka samochodów elektrycznych w każdym roku.

Do 2024 r. ma być podjęta decyzja w sprawie budowy nowej elektrowni atomowej, a ponadto uruchomiony zostanie nowy, wart 120 mln funtów "fundusz przyszłości energetyki jądrowej", przeznaczony na rozwój przyszłych technologii atomowych, w tym małych reaktorów modułowych.

Kolejnym elementem strategii jest zainwestowanie 2 mld funtów, aby do 2030 r. połowa podróży w miastach odbywała się na rowerze lub pieszo, oraz dodatkowych 625 mln funtów na program zalesiania kraju.

Wielka Brytania stała się w 2019 r. pierwszym krajem grupy G7, który zobowiązał się, że do 2050 r. osiągnie zerową emisję netto, i robi postępy w tym kierunku - poziom emisji gazów cieplarnianych był w 2019 r. o 40 proc. niższy niż w 1990 r.

Również we wtorek, w ramach odbywającego się w Londynie forum inwestycyjnego, brytyjski rząd ogłosił zawarcie 18 umów o inwestycjach w niskoemisyjne sektory gospodarki. Łączna wartość tych umów to 9,6 mld funtów, a mają one przyczynić się do powstania 30 tys. nowych miejsc pracy.