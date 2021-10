Polski i europejski sektor przemysłowy zmaga się z kryzysem na rynku energii. W jaki sposób rosnące ceny energii wpłyną na gospodarkę i przemysł w dłuższej perspektywie?

- Jeśli mówimy konkretnie o Polsce, a to jest rynek, na którym działamy, myślę że czasy taniej energii już się skończyły. Trwały przez dekady dzięki węglowi. Teraz presja klimatyczna, ale także warunki rynkowe wywierają duży nacisk na ceny energii. Uważam, że powinniśmy to traktować pozytywnie. W Polsce wciąż jeszcze są duże rezerwy, jeśli chodzi o efektywność energetyczną, szczególnie w przemyśle – mówi szef Veolii w Polsce. Jego zdaniem, rynek powinien nieco ochłodzić się w przyszłym roku, co pomoże przemysłowi.

Więcej w rozmowie wideo: