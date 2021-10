Według gazety Hiszpania poprosiła o uruchomienie w ramach UE mechanizmu wyliczania wartości energii polegającego na wyliczaniu cen energii elektrycznych z uwzględnieniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W praktyce, jak uważa gazeta, Madryt chce samodzielnie ustalać ceny energii elektrycznej bez uwzględniania wspólnych cen obowiązujących w Unii.

Z ustaleń “El Pais” wynika, że przedstawioną na zakończenie ostatniego szczytu unijnego propozycję Hiszpanii wsparła również Portugalia.

Gazeta wskazuje, że oba kraje chcą, aby w wyliczaniu średniej unijnej ceny energii mniejszą rolę odgrywała wartość gazu ziemnego, a większą cena energii ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr.

Z informacji gazety wynika, że przeciwne propozycji Hiszpanii jest 9 państw UE, wśród nich m.in. Niemcy, Holandia, Austria, Irlandia oraz Finlandia.

Wniosek skierowany do Brukseli przez gabinet Sancheza to jedno z działań władz Hiszpanii służących przeciwdziałaniu rekordowym w kraju cenom energii elektrycznej. We wtorek rano wartość 1 MWh przekroczyła 215 euro.

We wtorek podczas posiedzenia rady ministrów w Madrycie rząd Pedro Sancheza zatwierdził program pomocy dla obywateli w związku z drastycznym wzrostem cen energii. W ramach planu, który obejmie głównie najuboższe rodziny, wypłaconych zostanie 100 mln euro dopłat.