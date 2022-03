Kreml w środowym oświadczeniu poinformował, że przejście na płatności w rublach nie powinno pogorszyć warunków kontraktowych dla europejskich importerów rosyjskiego gazu. Putin poinformował Scholza, że dokonywane przez unijnych odbiorców płatności w euro będą przeliczane przez Gazprombank na ruble, oświadczył rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit.

Europejskie ceny gazu spadły w czwartek o 6 proc. Obawy przed możliwym odcięciem rosyjskiego gazu i koniecznością dokonywania płatności w rublach, spowodował wzrost cen w ostatnich dniach.

Ruble od „Wrogich Państw”

W zeszłym tygodniu Putin nakazał bankowi centralnemu opracowanie mechanizmu wymuszania płatności rublami za gaz ziemny od „wrogich państw”. Prezydent Rosji nakazał swojemu rządowi, bankowi centralnemu i Gazpromowi przygotować na dziś dokumenty niezbędnych do przejścia na ruble w rozliczeniach za gaz. Europejscy importerzy błękitnego paliwa wsparliby w ten sposób rosyjska walutę, której wartość po nałożeniu sankcji gospodarczych związanych z inwazją na Ukrainę drastycznie zmalała. Ponad 50 proc. kontraktów długoterminowych Rosji rozliczanych jest w euro.

Europa kupuje około 40 proc. gazu z Rosji i już zmaga się ze skutkami rekordowych cen surowca tej zimy. Przywódcy Unii Europejskiej w zeszłym tygodniu przyłączyli się do G-7 i odrzucili żądanie rosyjskiej strony. Zmiana waluty w rozliczeniach za gaz stanowi „jednostronne i wyraźne złamanie umów”, powiedział 28 marca niemiecki minister gospodarki Robert Habeck po zakończeniu rozmów w grupie G-7. „Oznacza to, że płatność w rublach jest nie do przyjęcia i apelujemy do odpowiednich firm, aby nie spełniały żądania Putina”.