Jak powiedział Kerry, nie możemy traktować wojny na Ukrainie jako powodu do zaprzestania transformacji energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. "Wręcz przeciwnie, to powód, dla którego powinniśmy ją przyspieszyć. To powód, by przyspieszyć moment, w którym uzyskamy niezależność. To powód, by przyspieszyć prace nad nowymi technologiami i stosowaniem tych technologii" - powiedział.

W jego ocenie częścią struktury wytwarzania energii, dzięki której można osiągnąć redukcję emisji jest energetyka jądrowa, chociaż nie dla wszystkich państw. "Niektóre kraje pójdą tą drogą, inne nie. Ale uważam, że atom powinien być częścią tego miksu" - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden "jest zaangażowany w to, by atom był na stole, jako jedna z opcji".

Według Kerry'ego, atom jest możliwą drogą także dla Polski. "Polska nie ma złóż ropy czy gazu, więc energia jądrowa jest właściwym kierunkiem" - stwierdził wysłannik, dodając, że tematem jego wtorkowych rozmów w Warszawie było także "amerykańskie wsparcie dla polskich planów dotyczących atomu".

Jak zaznaczył Kerry, administracja prezydenta Bidena "jest bardzo zaangażowana w finansowanie rozwoju różnych technologii jądrowych". "Prezydent włączył badania i rozwój nad energią nuklearną i jej wytwarzaniem do swojej polityki; przemysł pracuje nad nową generacją (źródeł jądrowych - PAP)" - powiedział Kerry, dodając, że USA "chciałyby pracować z Polską" nad nimi. Przypomniał, że Stany Zjednoczone z wieloma krajami, w tym i z Polską, mają umowy o współpracy przy rozwoju cywilnych zastosowań energii jądrowej.

Zdaniem Kerry'ego w skali globalnej potrzeba "wielu bilionów dolarów", by ograniczyć zmiany klimatyczne i zredukować emisje gazów cieplarnianych - zgodnie z postanowieniami szczytów klimatycznych ONZ w Paryżu i Glasgow. "Wiemy, że takie pieniądze są w gospodarce; pracujemy nad tym, by je zaangażować w transformację" - powiedział. Jak dodał, jest wiele prywatnych podmiotów, które chcą zainwestować w transformację, ale trzeba stworzyć im do tego odpowiednie środowisko - zachęty podatkowe, kredyty.

Jak ocenił Kerry, niektóre kraje i firmy czynią ogromne wysiłki, by spełnić cele klimatyczne, ale pomimo tych wysiłków świat jest w tyle w stosunku do miejsca, w którym powinien być. "Wszyscy, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, musimy przyspieszyć wysiłki, bo przy obecnym tempie nie osiągniemy założonych celów" - dodał.

autorzy: Magdalena Jarco, Wojciech Krzyczkowski